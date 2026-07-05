- La marca de yogur más famosa de Francia le pone el acelerador a su negocio en Colombia

Luis Mariano Ramos pondrá a marchar la estrategia de multinacional francesa para competir con Alpina y otras marcas en el marcado colombiano de gran potencial

Danone Nutricia, la multinacional francesa de productos lácteos ha decidido impulsar su negocio en Colombia. Se ha preparado con innovación, le ha puesto el ojo al sistema de salud y al fortalecimiento comercial. Y ha colocado ese empeño en manos de Luis Mariano Ramos Prieto, el nuevo country manager para Colombia desde el 23 de junio de este año.

Danone considera que en el país hay mucho espacio para crecer y que es uno de los mercados con mayor potencial en la región. El negocio duplicó el tamaño de su operación colombiana desde 2019, llegando a nuevos segmentos de la población y sobre todo, impulsado de actividad en hospitales, clínicas y entre profesionales de la salud.

El famoso yogur de Danone entró en Colombia desde febrero de 2008 a través de una alianza estratégica (joint venture) con la compañía de lácteos Alquería de la familia Cavelier. Ambas empresas construyeron una planta de producción en Cajicá (Cundinamarca) junto a la hacienda Fagua de los socios colombianos y operaron bajo el nombre de Danone-Alquería, enfocándose en el desarrollo de yogures funcionales y lácteos frescos en el país.

La separación se produjo hacia finales de 2020, cuando Danone decidió adquirir la participación de Alquería y quedarse con el control total del negocio de yogures en Colombia. Desde entonces, Danone opera directamente en el país a través de su filial colombiana Danone Baby Nutrition Colombia S.A.S, ,mientras que Alquería continuó desarrollando su propia línea de yogures y productos fermentados bajo su propia marca.

La dura competencia

La competencia de hoy es exigente. Empresas colombianas como Alpina conservan una posición muy sólida gracias a su amplio reconocimiento de marca, su red de distribución nacional y un portafolio diversificado que abarca lácteos, bebidas, alimentos funcionales y productos saludables. Otras compañías nacionales e internacionales también disputan el mercado de productos nutricionales y de consumo masivo, obligando a Danone a diferenciarse mediante innovación, investigación científica y productos de mayor especialización.

Ramos Prieto, que tiene una experiencia de 25 años farmacéutica, consumo masivo y nutrición especializada, lleva 10 años en Colombia, tiene esposa e hijos colombianos y un buen conocimiento de este mercado. Se va a enfocar en traer tecnologías y productos desarrollados por los centros de investigación de Danone en el mundo.

En Colombia la fortaleza de Danone está en nutrición pediátrica y en soluciones para pacientes con Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), además de suplementos nutricionales para personas que requieren dieta cetogénica, que es muy baja en carbohidratos y alta en grasas saludables. Otro renglón que ha sido clave es el de a nutrición de pacientes que tienen dietas médicas específicas.

Esta apuesta en Colombia se enmarca en una transformación más amplia de Danone a nivel mundial. Desde 2025 la multinacional viene ejecutando la estrategia corporativa denominada Renew Danone, orientada a simplificar su estructura organizacional, mejorar la agilidad comercial y concentrar recursos en las categorías de mayor crecimiento, como nutrición especializada, productos saludables y alternativas de alto valor agregado.

Los números en el mundo muestran su tamaño: cerró 2025 con ventas de 27.283 millones de euros ( 31.308 millones de dólares) y utilidades netas por 1.825 millones de euros (2.087 millones de dólares).

Aunque Danone no revela los estados financieros de su filial colombiana, la Superintendeecia de Sociedades en u informa de las 10.000 epresas de 2026 registra para Danone Baby Nutrition Colombia S.A.S. ingresos por $ 95.713 millones, inferior a los $2,3 billones que factura Alpina. Esa diferencia explica que la multinacional francesa concentre su estrategia en segmentos de nutrición especializada, donde espera crecer mediante innovación y mayor presencia comercial, en lugar de competir frontalmente en el mercado masivo de lácteos.

Su nuevo country manager tiene las herramientas para hacerlo.

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