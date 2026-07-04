La buena nueva de Diego Molano después un año y medio en la Presidencia de la ETB

El presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Diego Ernesto Molano Vega, saca pecho con los buenos resultados financieros y la recuperación que ha tenido la empresa durante los primeros tres meses de 2026. De acuerdo con lo manifestado por el funcionario, la entidad mostró una mejora financiera en sus resultados de transformación, con mayores ingresos operacionales y reducciones en gastos y costos entre enero y marzo de este año. Con utilidades que superaron los $53.000 millones, mientras que, para el mismo periodo de 2025, la compañía había registrado pérdidas por más de $30.000 millones. Los resultados operacionales también tuvieron un repunte positivo, cuyos ingresos registraron un crecimiento de 6,5% por un valor equivalente a $402.317 millones.

Por su parte, los gastos y costos operacionales, se redujeron hasta en un 15,7%, lo que equivale a unos $49.918 millones, al pasar de $318.727 millones en 2025 a $268.809 este año. El Presidente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá igualmente reportó que, entre los meses de enero y marzo de 2026, la entidad alcanzó un EBITDA superior a los $133.508 millones, lo que representa un crecimiento de 102% con respecto a los $65.994 millones reportados en el mismo periodo de 2025. Indicando que el margen del EBITDA pasó del 17,2 al % 32,2%

El resultado más importante es, sin duda, la ya mencionada recuperación operacional de la compañía, debido a que pasó de tener pérdidas por $30.000 millones en 2025 a registrar utilidades por encima de los $53.000 millones en 2026.

Otro de los indicadores importantes en la recuperación financiera de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) son las pérdidas netas de la compañía. que presentaron una reducción del 90% entre enero y marzo del año pasado. La empresa registró pérdidas por un monto que superó los $45.000 millones, mientras que, en ese mismo lapso de tiempo en 2026, los resultados negativos tan solo fueron de $5.100 millones.

Esto resultados, según Molano, muestran que la estrategia implementada para sacar a la ETB de su estado de postración está funcionando y va por buen camino, a través del fortalecimiento de la empresa, haciendo más eficiente su operación y los buenos números se están dando en medio del proceso de transformación comercial, operativo y modernización.

Los resultados financieros que está mostrando la empresa son producto del buen rendimiento en algunos negocios de telecomunicaciones, como las nuevas soluciones digitales e iniciativas asociadas a la reducción de la brecha digital. También a la reducción de gastos en mantenimiento de red, disminución de gastos en personal, consumo de energía y actividades comerciales.

Además, la ETB consolidó la operación en un cien por ciento con fibra óptica y fortaleció la infraestructura a través de alianzas estratégicas con multinacionales, logrando un aumento en los clientes de estratos 1 y 2, con fibra óptica, en un 6%. Del mismo modo, creció la conectividad rural por medio del programa Centros Digitales, lo que permitió aumentar la conexión en más de 6.500 escuelas con la utilización de diferentes tecnologías como los satélites de órbita.

A pesar de los buenos resultados a principios de año, Molano Vega dejo ver que ahora el gran reto que tiene por delante será la transformación de los resultados operativos en dinero efectivo para garantizar el sostenimiento de la empresa a largo plazo. Por ahora las cosas van bien y se avanzará con la implementación de su plan estratégico.

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