La marca de Nutresa que innova con un nuevo producto para conquistar el mercado

Su nueva campaña propone un bienestar más alcanzable y cercano, lejos de la idea rígida de “vida saludable” que marcó a toda una generación

En un país donde el ritmo diario cada vez es más acelerado y las discusiones sobre salud mental han dejado de ser tabú, Tosh decidió dar un giro a su mensaje. La marca, que por años se asoció a productos “más saludables” dentro de la canasta familiar, ahora quiere abrir la conversación hacia algo más profundo: el bienestar como una experiencia que toca el cuerpo, la mente y las relaciones con los demás.

Este nuevo enfoque llega con una campaña que no solo presenta la imagen renovada de la marca, sino que busca conectar de forma más cercana con consumidores que hoy se sienten abrumados por el estrés, la incertidumbre y las rutinas fragmentadas. Tosh propone un bienestar menos rígido y más humano: no la idea perfecta de “vida saludable”, sino pequeños gestos que hacen la diferencia—desde una pausa consciente hasta compartir algo con alguien más.

La nueva apuesta de Tosh

De acuerdo con los mensajes de la marca, la transformación no se limita a empaques o slogans. Tosh quiere que su comunidad entienda que el bienestar no depende únicamente de lo que se come, sino de cómo se vive. Por eso, su nueva narrativa se apoya en tres pilares: bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social.

El primero sigue siendo el terreno donde Tosh ha construido su reconocimiento: productos con ingredientes naturales, porciones equilibradas y opciones para quienes buscan alternativas más livianas. Pero los otros dos pilares son los que marcan el cambio: la idea de cuidar la mente, reducir el ruido de la vida cotidiana y fortalecer vínculos. Es una invitación a bajar el ritmo sin culpa, a respirar y a mirar alrededor.

La campaña también busca que los consumidores se sientan acompañados. Por eso propone contenidos, iniciativas y espacios digitales donde se puedan encontrar consejos, pausas activas, recetas, prácticas simples y recordatorios para reconectar. Es un mensaje que, en tiempos de sobrecarga, puede encontrar eco en quienes necesitan un respiro pero no saben por dónde empezar.

Más que un relanzamiento, Tosh quiere plantarse como una marca que entiende la época: frenética, incierta y saturada de información. En vez de ofrecer soluciones mágicas, propone un bienestar más realista y alcanzable. Uno que no se mide por metas perfectas, sino por la tranquilidad que dejan los pequeños cambios. En últimas, una invitación a vivir mejor sin complicarse.

