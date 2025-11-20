Así puede acceder a becas del 95% para estudiar en la U. de los Andes

Hasta el 30 de noviembre están abiertas las inscripciones para uno de los programas que entregan becas de casi toda la matrícula. Estos son los requisitos

La Universidad de los Andes mantiene hasta el 30 de noviembre de 2025 una de las convocatorias más esperadas por los jóvenes que sueñan con ingresar a una de las instituciones más reconocidas del país. Se trata de Quiero Estudiar, un programa que busca abrir la puerta a nuevos talentos y que puede cubrir hasta el noventa y cinco por ciento del valor de la matrícula durante toda la carrera. La propuesta está dirigida a estudiantes recién admitidos a cualquiera de los programas de pregrado y se sostiene durante el tiempo que dure el plan académico, con la posibilidad de extenderse dos semestres más si es necesario.

Lea también: De qué universidades colombianas se gradúan los profesionales más apetecidos en el país y Latinoamérica

El programa funciona como una oportunidad para quienes ven la educación universitaria como un camino posible, pero difícil de costear. No discrimina por región, así que cualquier estudiante de Colombia puede aspirar a él siempre que cumpla los requisitos y logre ser admitido. La universidad insiste en que se trata de un apoyo pensado para quienes combinan un rendimiento académico alto con cualidades personales que demuestran disciplina, compromiso y un interés genuino por aprovechar la experiencia universitaria.

Para acceder, el primer paso es haber terminado el colegio o estar en grado once. La edad permitida oscila entre los dieciséis y los veintiún años. Los aspirantes deben demostrar un historial académico sobresaliente y ser admitidos con resultados del examen Saber 11 o con las notas y el ranking del colegio. La universidad aclara que, en el caso de quienes ingresan con el puntaje del Saber 11, solo serán preseleccionados los que alcancen al menos 380 puntos. Con la admisión confirmada, empieza el proceso que define si el estudiante puede avanzar dentro del programa.

La documentación juega un papel central. La universidad solicita una copia del documento de identidad por ambos lados, las notas definitivas de noveno, décimo y once, o los boletines parciales de este último grado para quienes no se han graduado aún. También pide la firma del Código de Honor y la autorización para el uso de datos personales, documentos que deben estar firmados tanto por el estudiante como por quienes serán sus responsables económicos. El proceso incluye información de los padres o acudientes, como documentos de identidad y declaraciones de renta. Cada archivo debe enviarse antes del cierre de la convocatoria, porque el sistema no contempla extensiones ni excepciones. En caso de que falte algún documento, la solicitud queda automáticamente descartada.

El programa avanza por etapas. Luego de verificar las condiciones de los aspirantes y los documentos están completos, la universidad evalúa el perfil académico y personal. El proceso no es complicado, pero exige orden y atención. Muchos jóvenes ven en esta convocatoria la posibilidad de estudiar en Los Andes sin cargar con una matrícula impagable, y por eso cada año reúne a aspirantes de todo el país que buscan organizar a tiempo los papeles, revisar fechas y no dejar pasar la oportunidad.

Con esta convocatoria abierta hasta finales de noviembre, la universidad busca que más estudiantes se animen a participar. Para muchos, la información clara sobre requisitos y documentos es la diferencia entre intentarlo o dejar el sueño para después. Este programa, que ya ha permitido que cientos de jóvenes accedan a la educación superior, sigue siendo una de las puertas más sólidas para quienes quieren estudiar en Los Andes y necesitan un apoyo real para lograrlo.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.