Así luce el renovado Twingo de Renault, un popular modelo que vuelve con corazón eléctrico

La popular marca francesa ha estado trabajando en traer de nuevo a la vida viejas glorias que hicieron historia en el mercado automotor. Hace muy poco presentó un nuevo Renault 4 (R4), con un diseño bastante diferente, completamente eléctrico y con algunos detalles que evocan a aquel ‘amigo fiel’. Pero no es el único modelo de Renault que ha tenido una segunda oportunidad y que espera volver a conquistar al público. Siguiendo las tendencias actuales, la marca ha revelado su nuevo Twingo, un vehículo que llega con transformaciones profundas y que será una auténtica sorpresa a nivel mundial.

Los grandes cambios que tiene el nuevo Twingo, una maravilla de Renault

Durante los últimos meses, Renault ha sorprendido a nivel global con sus lanzamientos y nuevos modelos. Pero ahora ha impactado aún más con la presentación del nuevo Twingo. Esta versión llega completamente renovada, con un diseño más moderno y con espacios mejor optimizados. Para esta edición eléctrica, la marca ha incorporado cinco puertas y asientos traseros independientes y deslizables, lo que mejora notablemente la comodidad interior.

Lo mejor de todo es que, aunque se trata de un modelo compacto, promete ser espacioso, permitiendo ampliar y optimizar su capacidad de carga hasta los 1.000 litros. El nuevo Twingo está pensado para ser un auto de ciudad, por lo que su autonomía no será muy extensa. Este modelo E-Tech cuenta con una batería LFP, que le permitirá recorrer cerca de 263 kilómetros bajo el ciclo WLTP.

Su motor de 60 kW es ideal para los trayectos urbanos diarios. Y como era de esperarse, estará equipado con tecnología de punta. Renault ha incorporado el sistema One Pedal, que permite acelerar y frenar usando un solo pedal, ofreciendo una conducción más eficiente. Además, contará con el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado, lo que facilita la navegación, el entretenimiento y el control del vehículo.

De esta manera, la marca busca revivir el éxito que tuvo este pequeño gigante en los años 90, cuando conquistó múltiples países. Ahora, con su versión eléctrica, espera volver a enamorar a una nueva generación. Según lo revelado, el nuevo Twingo E-Tech se lanzará en Europa con un precio estimado de 20.000 euros, unos 86 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Aún no se ha confirmado si este modelo llegará a Colombia, aunque sería una posibilidad interesante para la marca. Vale la pena recordar que actualmente en el país ya se comercializa el Kwid E-Tech, otro modelo compacto y eléctrico de Renault. Sin embargo, apostar por el regreso del Twingo podría ser una jugada maestra, apelando a la nostalgia con un vehículo actualizado, moderno y sustentable.

