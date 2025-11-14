El misterio detrás del asesinato del creador de la cripto Daily Cop y dueño del avión en el que Petro hizo campaña

Cristian Cubillos estafó a más de 200 mil personas con la moneda digital y tuvo negocios con el dueño de la empresa de aviones que le donó transporte a Petro

Cristian Fernando Cubillos Quintero, un joven administrador caleño, se declaraba orgulloso de haber credo la criptomoneda Daily Cop y de haber construido a su alrededor un portafolio de inversiones que atrajo a clientes del mundo entero.

Lo proclamó públicamente hasta el día en que la Fiscalía los llamó a responder a él y varios de sus ejecutivos por una captación masiva e ilegal de dinero, que antecedió a una estafa a por lo menos 220.000 personas que entre 2019 y 2022 le confiaron cerca de $130.000 millones.

Lea también: La conexión de la Criptomoneda Daily Cop con la campaña de Petro que pone a Roa de nuevo en el radar

Quienes lo conocieron recuerdan que era un hombre cercano al capitán de pilotaje Carlos Eduardo Restrepo Osorio, dueño de la firma de aviación Sadi S.A.S., que cobró notoriedad por dos hechos: aportó vuelos a la campaña del presidente Gustavo Petro y una de sus naves cayó en San Andrés con un importante alijo de cocaína.

Por obra del entorno de sus relaciones, esa amistad terminó mal. Restrepo fue extraditado a Estados Unidos, donde purga una pena de doce años de cárcel por delitos asociados al narcotráfico y al lavado de activos. Cubillos fue asesinado el 30 de octubre de 2025 en Ibagué, a la salida de un centro comercial.

En su momento sus nombres figuraron en el expediente del Consejo Nacional Electoral que ya impuso algunas sanciones por el desbordamiento de los topes de la campaña presidencial. Aunque inicialmente negó cualquier relación con la compañía, Restrepo apareció en un chat creado durante la campaña con directivos de la causa proselitista del presidente coordinando asuntos relacionados con sus desplazamientos.

Ejecutivos de confianza de Cubillos en Daily Cop le contaron al Consejo Electoral que los vuelos hicieron parte de los aportes en especie de la compañía aérea a la campaña y que algunos fueron subfacturados o no registrados contablemente para burlar los controles sobre los topes. También, que con el mismo propósito algunos viajes fueron puestos en cabeza de candidatos al Congreso de la República.

Uno de esos ejecutivos relató en detalle las operaciones hechas por un holding relacionado con la criptomoneda para comprar el avión HK5238. Omar Hernández Doux-Ruisseau, representante legal de la empresa Spartan Hill S.A.S. e integrante del holding empresarial relacionado con el con el portafolio de clientes de Daily Cop.

Lea también: Los aviones de guerra con los que cuenta la Fuerza Aérea colombiana

Bajo la gravedad de juramento Hernández rindió testimonio del 7 de mayo de 2024 ante la Comisión Investigadora del Consejo Electoral y dio detalles que conducirían a conclusiones como las mencionadas. Los abogados de la campaña cuestionaron su credibilidad por tratarse de un hombre privado de la libertad, acusado en abril de ese año de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir.

Durante la diligencia demostró sí tener pleno conocimiento del manejo técnico y financiero de la holding compuesta por cerca de 15 empresas, entre las que se encuentran Finance S.A.S., empresa de tecnología encargada de hacer la aplicación para la criptomoneda; Mercadeo y eventos 360 S.A.S., responsable de la publicidad sobre la plataforma Daily, JK Recursos Humanos S.A.S. y Spartan Hill SAS, operadora del datafono virtual.

Ofreció amplios detalles sobre las transacciones del Blockchain (registro de contabilidad digital) relacionados con la compra de aeronave Super King 300 HK-5328, a través de la red de Polygon a cargo de Sebastián Betancourth -segundo de Benavides y actualmente prófugo de la justicia-, con una corresponsalía financiera denominada Prisma Light. Describió el flujo de fondos desde la criptomoneda hasta la adquisición del avión.

Dijo que cuando el avión fue sumado a la flota de SADI Andrea Maya, contratista encargada de la logística, estaba también al frente de las diligencias necesarias ante la Aerocivil y de supervisar la parte comercial de la empresa. A ella le atribuye haber facilitado los subregistros de los vuelos donados a la campaña para efectos de los topes de financiación.

“Yo personalmente la conocí porque tuve la posibilidad de volar con SADI en múltiples ocasiones y puedo dar fe que ellos también recibían la criptomoneda, ellos eran socios fuertes del proyecto y como tal Andrea Maya era la persona encargada de gestionar, ella tenía acceso a todos los vehículos a la flota de SADI y era la persona encargada de realizar todas las diligencias (…) Ella era la persona que cuadraba todos los vuelos, toda la logística del lado de SADI (…)”, declaró el testigo.

El empresario asesinado en Ibagué era requerido también por la justicia argentina. Uno de sus socios en Daily, Juan José Benavides, ya había estado detenido en ese país. Fue capturado en Mendoza en agosto de 2025 y antes había estado secuestrado por una organizanización mafiosa que exigía la devolución de su dinero. Sebastián Betancourt Esquivel, otro de los socios de la criptomoneda y mencionado varias veces en el expediente del Consejo Nacional Electoral, se encuentra prófugo. Según otros testigos, él fue quien pactó con el gerente de la campaña de Petro, Ricardo Roa, las condiciones sobre los aportes de Sadi a la causa electoral presidencial.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.