- La marca de motos venezolana que entró pisando duro con precio bajo y facilidades

Con lo aprendido como ejevutivo de Auteco, Jorge Herrera esta abriendole el mercado a Bera Motorcycles que está lista a competir con AKT, Bajaj, Honda y mucho más

En solo ocho meses, el mercado de motocicletas ha registrado 201.806 unidades más vendidas que en el mismo periodo del año pasado, una cifra que habla de cómo este negocio continúa acelerando en Colombia. Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay otro dato que llama la atención: nuevas marcas están intentando meterse en una carrera que durante años ha estado dominada por unos pocos nombres.

Entre ellas aparece Bera Motorcycles, una compañía de origen venezolano que llegó al país en 2025 y que, con pocos meses de operación, ya logró ubicarse entre las diez marcas que más motocicletas venden en Colombia.

|Le puede interesar Tras el fracaso de Afinia, los paisas de EPM hacen una nueva apuesta para la energía del Caribe con Energua

Aunque el dominio continúa en manos de Bajaj, AKT, Suzuki, Honda, TVS y Hero, Bera ha comenzado a ganar terreno y ya logró poner a rodar miles de motocicletas en el mercado nacional. Su llegada no es casual: la compañía busca repetir en Colombia el éxito que consiguió durante décadas en Venezuela.

Elias Beirouti, uno de los fundadores de Bera Motorcycles

Bera Motorcycles nació en julio de 1977 en la ciudad de La Victoria, gracias a la alianza entre las familias Beirouti y Ragusa. Lo que comenzó como un negocio dedicado a la venta minorista terminó evolucionando hacia la importación y el ensamblaje de motocicletas en Venezuela.

Con los años, la empresa construyó un catálogo de más de 30 modelos y se convirtió en la marca número uno en ventas de motocicletas de su país. Ahora, ese mismo músculo comercial es el que pretende utilizar para conquistar a los motociclistas colombianos, en un mercado mucho más grande y competitivo.

Bera llegó con experiencia de Auteco para acelerar en Colombia

Para poner en marcha la operación colombiana, la compañía contó inicialmente con Federico Sierra como gerente general. Su llegada también llamó la atención dentro del sector, pues se trata de un ejecutivo con una amplia trayectoria en el negocio de las motocicletas.

Federico Sierra, exgerente general de Bera Motorcycles

Sierra estuvo durante 12 años en el Grupo Auteco, donde pasó por diferentes cargos, entre ellos gerente superior de ingeniería y gerente de planta. Su experiencia en una de las compañías más importantes de la industria en Colombia fue uno de los elementos con los que Bera buscó construir su operación en el país.

Pero la marca decidió mover nuevamente sus fichas. En julio de 2026 asumió como gerente general Jorge Enrique Herrera, otro ejecutivo con experiencia en Auteco y conocimiento de primera mano del mercado colombiano.

Herrera también ha pasado por compañías y marcas reconocidas del sector como Honda, AKT y Yamaha, ocupando en diferentes momentos cargos como director comercial. Ahora tiene la tarea de acelerar el crecimiento de una marca que todavía está construyendo su nombre entre los compradores nacionales.

Y los primeros resultados ya aparecen en las cifras. En lo que va de 2026, Bera ha logrado vender 8.469 motocicletas en Colombia. Puede parecer una cifra pequeña frente a los líderes del mercado, pero resulta significativa para una compañía que apenas lleva unos meses consolidando su presencia.

De hecho, ese número ya le permitió superar a marcas con una trayectoria importante en Colombia como SYM, KTM y Kymco, metiéndose en el grupo de las diez compañías con mayores ventas de motocicletas en el país.

El reto ahora será sostener ese ritmo y conseguir que una marca que durante años fue protagonista del mercado venezolano consiga hacerse un lugar entre los colombianos. La competencia no será sencilla, pero Bera ya dejó de ser una recién llegada: con miles de motos vendidas, comenzó a reclamar un espacio en uno de los mercados de motocicletas más grandes de la región.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..