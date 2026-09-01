- No todo es Guatapé: tres pueblos cerca de Medellín para descubrir cascadas, café, historia y calles de piedra

Más allá de los destinos de siempre, Antioquia guarda tres pueblos donde el café, las montañas y la historia hacen que el fin de semana tenga otro ritmo

Cuando llega el viernes y el cansancio de la semana comienza a sentirse en Medellín, la escena suele repetirse: aparecen las ganas de salir de la ciudad, pero también la duda de a dónde ir sin terminar en los mismos lugares de siempre. El tráfico de las carreteras más concurridas y los destinos de siempre hacen que, a veces, parezca que no quedan muchos lugares por descubrir.

Pero Antioquia todavía guarda pueblos donde el tiempo transcurre a otro ritmo, el café se sirve sin afán y las calles invitan a caminar sin mirar el reloj. A pocas horas de Medellín hay municipios que conservan buena parte de su arquitectura tradicional y, al mismo tiempo, ofrecen ríos, cascadas, montañas y caminos para quienes buscan cambiar el ruido de la ciudad por unos días de tranquilidad.

Entre ellos están Concepción, Jericó y Támesis, tres destinos del departamento con historias y paisajes muy diferentes, pero con algo en común: permiten conocer una Antioquia que va mucho más allá de los lugares turísticos más concurridos.

Concepción: calles de piedra y una historia que todavía se camina

En el Oriente antioqueño, Concepción conserva una imagen que parece sacada de otra época. Sus calles empedradas y sus casas de fachadas blancas, algunas con zócalos de colores, rodean un parque principal en el que el movimiento de la ciudad parece quedar varios kilómetros atrás.

Concepción, Antioquia.

El municipio, además de su valor arquitectónico, está ligado a la historia de José María Córdova, uno de los protagonistas de la independencia de Colombia. Allí se encuentra la casa natal del general, convertida en uno de los lugares que permiten acercarse a la historia del personaje y del territorio.

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Pero Concepción también tiene una cara marcada por el agua. Los charcos naturales del río Concho se convierten en uno de los planes para quienes buscan pasar la tarde entre naturaleza y agua fría, lejos del ruido de los destinos más concurridos.

Es precisamente esa combinación de historia, arquitectura y tranquilidad la que hace particular a este pequeño municipio, ubicado a unas horas de Medellín.

Jericó y Támesis: café, montaña y caminos por descubrir

En el Suroeste antioqueño, Jericó tiene una personalidad distinta. Sus calles, balcones llenos de flores y construcciones de arquitectura tradicional recuerdan por qué el municipio es uno de los lugares más reconocidos de la región. También es conocido por ser la cuna del carriel paisa y de Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Caminar por Jericó permite encontrarse con talleres artesanales, espacios dedicados al café y una plaza principal que funciona como punto de encuentro para visitantes y habitantes. La montaña también hace parte del paisaje y existen diferentes recorridos para quienes quieren conocer los alrededores y observar el municipio desde las alturas.

Muy cerca aparece Támesis, una alternativa para quienes prefieren que el contacto con la naturaleza tenga mayor protagonismo. El municipio es reconocido por su riqueza hídrica y por los vestigios arqueológicos que se encuentran en su territorio, entre ellos numerosos petroglifos asociados a las comunidades indígenas que habitaron la región.

Allí los planes pasan por caminar entre montañas, buscar cascadas y recorrer senderos rodeados de vegetación. También es un territorio atractivo para el avistamiento de aves y para quienes prefieren terminar el día en un pueblo tranquilo, con el sonido de la montaña como telón de fondo.

Los tres municipios ofrecen, así, distintas maneras de escapar de Medellín durante un fin de semana. Concepción apuesta por la historia y las calles de piedra; Jericó mezcla arquitectura, café y tradición; mientras Támesis lleva la experiencia hacia el agua, los senderos y el patrimonio arqueológico.

No hace falta recorrer cientos de kilómetros para encontrar otra Antioquia. A pocas horas de Medellín todavía existen pueblos donde el viaje empieza desde que se deja atrás el tráfico, y donde dos días pueden ser suficientes para caminar sin afán, probar un café, meterse en un río o simplemente sentarse en una plaza a ver pasar la tarde.

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