- Tras el fracaso de Afinia, los paisas de EPM hacen una nueva apuesta para la energía del Caribe con Energua

El alcalde Fico Gutiérrez como presidente de la junta de EPM respaldo la creación de la nueva empresa en cabeza de Omar Otero para atender a 365.000 usuarios

Los habitantes de gran parte de la costa caribe colombiana esperan que el cambio en la compañía que maneja la electricidad les traiga recibos más cómodos para el bolsillo y un mejor servicio. Energua es la compañía que comenzó a operar el servicio en la región desde el 1 de septiembre de 2026.

El grupo, cuyo gerente es Omar Otero Ruiz, tendrá presencia en 19 municipios de Cesar, 10 del sur de Bolívar y seis de Magdalena. En total, los habitantes de 35 municipios esperan que el nuevo operador garantice un servicio constante y con tarifas accesibles.

El fracaso de Afinia

Afinia, la anterior compañía, recibió el desafío de operar y transformar una de las infraestructuras eléctricas más deterioradas del país desde octubre de 2020, tras la liquidación de Electricaribe. En ese momento, bajo la dirección de Blanca Liliana Ruiz Arroyave, la empresa comenzó a prestar el servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y parte de Magdalena.

Sin embargo, durante su operación enfrentó fuertes diferencias con comunidades y administraciones locales por las tarifas, los problemas heredados y las dificultades para garantizar la sostenibilidad financiera. En consecuencia se buscó crear una nueva organización que diera luz en el Caribe.

Posteriormente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entonces bajo la dirección de Felipe Durán Carrón, y la Superintendencia de Sociedades, encabezada por Nini Johanna Castañeda Quintero, dieron el visto bueno para la entrada en funcionamiento de la firma Energua a finales de julio de 2026.

Una nueva luz para el Caribe

EPM, gerenciada por John Alberto Maya Salazar, creó Energua como resultado de una división de su operación en el Caribe. La estrategia busca atender de manera especializada las zonas con mayores pérdidas de energía de la región. Para concretar el proceso, se realizaron asambleas de accionistas de Afinia, en las que se aprobó la división de la compañía sin necesidad de disolverla.

La compañía arrancó el 1 de septiembre de 2026. Sus 365.000 clientes esperan que la compañía contribuya a reducir los costos asociados al servicio de energía y que las facturas dejen de ser impagables para los hogares.

Entre sus principales objetivos también está la ejecución de las obras contempladas en el Plan Caribe Energético, con el propósito de aprovechar la radiación solar y los fuertes vientos de la región para convertir al Caribe en un centro de generación y exportación de energía renovable.

Finalmente, la CREG evaluó y aprobó los planes de remuneración de las inversiones para el nuevo operador. Ahora, el desafío para Energua será mejorar la calidad del servicio, aliviar el costo de las facturas y cumplir las expectativas de los usuarios del Caribe.

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