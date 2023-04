La Mala Racha que persigue a Alejandra Giraldo

.Publicidad.

Alejandra Giraldo, presentadora del noticiero matutino de ‘Caracol Televisión’, ha preocupado a su público con las dificultades que ha vivido últimamente. Si bien, a inicios de abril comentó a sus seguidores que tenía una extraña enfermedad llamada Síndrome de Sjögren: “Es una resequedad generalizada, porque el cuerpo no reconoce las glándulas que producen mucosas y las ataca”. Razón por la que tuvo que quitarse sus prótesis mamarias.

Con todo esto, la presentadora paisa estuvo alejada un tiempo de la pantalla chica, al parecer, tiene una mala racha que la persigue. En semana santa, su perro ‘Napoleón’ tuvo una complicación de salud, situación que Alejandra Giraldo contó en sus historias: “Nuestro Viernes Santo: dormiremos en la clínica juntos y con un muy buen pronóstico de que mañana será más bonito y nos darán de alta al mediodía. Mi cara no puede ser peor, pero es que he llorado lo que no se imaginan”, comentando el mal momento por el que pasaba.

Actualmente, en una de sus últimas publicaciones, Alejandra Giraldo, ha dado noticias sobre su mascota ‘Napoleón’: “Yo sé que los he molestado mucho, pero por favor, no lo olviden. ‘Napito’ necesita de sus oraciones. Qué Diosito nos escuche y lo sane. Por favor, oren por mi perrito” escribió en sus redes. Demostrando que su mala racha parece no terminar. Situación por la que no se sabe si la veremos activa en ‘Caracol Televisión’.

