El último mensaje que le dejó Maria Paula Munévar a su mamá

Como muchos saben, este miércoles 19 de abril fue hallada sin vida la joven estudiante Maria Paula Munévar, cerca a la universidad Javeriana. La hija de Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, fue reportada como desaparecida el pasado 13 de abril. Según su familia vestía saco amarillo, chaqueta azul, jean azul claro, tenis negros y tenía gafas de marco azul.

El último día que fue vista por su familia, Maria Paula Munévar, se encontraba acompañando a su papá a hacer vueltas en el centro. Sin embargo, la joven estaba sola cuando llamó a su mamá desde un cajero, para decirle que su tarjeta estaba bloqueada: “Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada”. Hasta ese momento todo estaba normal.

#Bogotá | Se conocen videos de la zona en la Universidad Javeriana en donde apareció el cadáver de la estudiante María Paula Munévar. pic.twitter.com/dEQ6vdboQW — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 20, 2023

Sin embargo, su madre comentó lo siguiente a la Revista Semana: “Ella me dijo que estaba por la (carrera) 13”, pero su hermano localizó su celular y estaba en otro lugar, por lo que tuvo que llamarla para guiarla. No obstante, ya que la familia vivía en Cota la joven le dijo a su madre que no sabía donde estaba: “Mami, estoy completamente desubicada” fueron sus últimas palabras. Según su familia eso fue lo último que supieron del paradero de Maria Paula Munévar, solo resta esperar que las autoridades determinen que sucedio.

