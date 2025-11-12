- El duro golpe de una comercializadora de gas colombiana a la canadiense Canacol en cabeza de Charlie Gamba

La comercializadora VP Ingenergía de familia Vargas Peña ganó round a la gran generadora de gas y el laudo le ordena pagar USD 22 millones. Habrá apelación

Canacol Energy, el grupo empresarial canadiense que en Colombia lidera Charlie Gamba en la explotación de gas en Sucre y Córdoba, acaba de recibir un duro golpe económico por el fallo de un tribunal de arbitramento que lo condena a pagar una millonaria suma.

El proceso duró casi un año en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo había convocado la comercializadora de gas colombiana VP Ingenergía, cuyos principales accionistas son Álvaro Augusto Vargas Bravo y Patricia Peña, su esposa. Allí se discutió la terminación de tres contratos de suministro de gas natural por parte de Canacol.

Charlie Gamba, CEO de Canacol invoca "fuerza mayor" para entregas de gas

Canacol reclamaba por facturas no pagadas por el suministro de combustible, y VP Innergía sostenía que no había pagado porque CNEOG Colombia Sucursal Colombia, Cne Oil & Gas S.A.S. y Canacol Energy Colombia S.A.S. no habían cumplido con la entrega del gas. Canacol invocó entonces razones “de fuerza mayor”, que según los árbitros no estaban plenamente demostradas, y que algunos atañen a problemas con la infraestructura en 2023. Como resultado, la decisión que se llama laudo arbitral y tiene efectos de sentencia judicial, ordenaa Canacol pagar una suma de $86.145 millones, aproximadamente US$22 millones.

Según Canacol, las deudas pendientes de VP Ingenergía suman $95.000 millones , unos USD 25 millones, respaldadas por órdenes de pago emitidas por jueces. El tribunal aceptó los argumentos de Canacol respecto a la irregularidad de las garantías otorgadas por VP Ingenergía y su actuación de mala fe al retirar recursos destinados al pago del gas.

La decisión no está en firme y aún puede ser objeto de aclaraciones y complementaciones hasta el 20 de noviembre.

Le puede interesar: El millonario español que le apuesta a una de las empresas que controlan el gas de Colombia

La Fiscalía, la bolsa y el arbitraje internacional

Las acciones inmediatas que seguirá Canacol son acudir a la Fiscalía General de la Nación en Colombia, e ir a arbitraje internacional. “Canacol pondrá el laudo nacional en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, toda vez que dio por probado que las garantías otorgadas por VP Ingenergía no aseguraron los contratos suscritos con Canacol y que VP Ingenergía incumplió sus deberes de buena fe al efectuar retiros injustificados de los recursos de la fiducia”. Eso dijo en un comunicado.

La Fiscalía ya les había formulado escrito de imputación de cargos a socios, dueños y la representante legal Darlyn Yesenia Neira de la comercializadora de gss, y solicitado medida de aseguramiento por varios delitos, incluyendo estafa agravada y corrupción, en conexión con los hechos discutidos en el arbitraje.

Las reacciones de la decisión se trasladaron a las bolsas de valores. Entre el martes 4 y el viernes 7 de noviembre de 2025, la acción de Canacol Energy vivió una semana marcada por la incertidumbre y la caída, luego de conocerse el fallo.

En esos cuatro días, Canacol Energy perdió alrededor de 13 % de su valor en la Bolsa de Valores de Colombia y cerca de 7,6 % en la Bolsa de Toronto.

Adicionalmente, Canacol adelanta un tribunal arbitral internacional en el que reclama a VP Ingenergía sumas superiores a los $290.000 millones de pesos (unos $76 millones de dólares). La compañía considera que se apoya en la causa justa de la terminación de los contratos para su acción internacional, cuyo resultado se espera para el primer semestre de 2026.

Le puede interesar: La suerte de Charlie Gamba, el dueño de Canacol, apareció gas en una de sus exploraciones en Córdoba

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.