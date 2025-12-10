- El legado de José Alejandro Cortés, testigo del salto del grupo Bolívar a la cima en tarjetas de crédito a sus 94 años

Recibió Seguros Bolívar y lo convirtió en Grupo Bolívar, ahora la alianza de DAVIbank con Davivienda coloca al Grupo como la segunda entidad financiera del país

Con 94 años José Alejandro Cortés, sigue siendo testigo de los cambios que enfrenta el Grupo Bolívar desde que su padre lo iniciara con una pequeña compañía de seguros, hace 86 años. Este año pudo ver cómo su banco Davivienda dio un gran salto en el sector financiero colombiano convirtiéndose en Grupo Davivienda compuesto por dos bancos en Colombia: Davivienda y DAVIbank, la entidad bancaria con mayor número de tarjetas de crédito en el país luego de la alianza de Davivienda con Scotiabank Colpatria, superando el histórico liderazgo de Bancolombia.

Esta vez se trata de una arriesgada movida del Banco Davivienda el músculo financiero del grupo creado en 1972. El acuerdo crea una sombrilla, el Grupo Davivienda que incluye al actual banco Davivienda y al anterior Scotiabank Colpatria ahora DAVIbank, un reto administrativo y tecnológico en el que llevan trabajando casi un año. La negociación también incluye participaciones en Fiduciaria Scotiabank Colpatria y en Scotia Securities. Por su parte, la multinacional canadiense de servicios bancarios y financieros, Scotiabank, se queda con el 20,32 % del Grupo Davivienda y participará en su junta directiva.

Le podría interesar: La compra de Scotiabank pondría a Davivienda de los Cortés entre los 3 bancos más grandes de Colombia

José Alejandro pasó su vida profesional como cabeza del Grupo Bolívar hasta que le entregó las riendas en el 2011, aunque continúa acompañándolo de cerca, permanece como miembro de la Junta Directiva del Grupo Bolívar, donde su hijo Miguel Cortes Kotal, es el presidente.

José Alejandro Cortés se graduó del reconocido Gimnasio Moderno en Bogotá

Bachiller del Gimnasio Moderno en 1948, se unió a la compañía familiar luego de estudiar matemáticas en California y realizar una maestría en Actuaría en Michigan, Estados Unidos, donde conoció a su esposa la educadora norteamericana Nancy Kotal, madre de sus siete hijos. Una vez Nancy llegó al país, se dedicó a fomentar el bilingüismo vinculándose al Centro Colombo Americano de Bogotá, creado durante la segunda guerra mundial para fomentar el intercambio cultural entre ambos países, allí ejerció de directora ejecutiva y presidenta de la junta directiva del durante más de tres décadas.

José Alejo junto su esposa promovió la fundación de la Institución Universitaria Colombo Americana (ÚNICA), que desde el año 2004 trabaja por la formación de profesores bilingües de alta calidad. Luego del fallecimiento de Nancy Kotal de Cortés a principios de 2022, José Alejandro Cortés y el Centro Colombo Americano constituyeron la Fundación Nancy Kotal de Cortés, que ofrece programa de becas de educación bilingüe para jóvenes deportistas de alto rendimiento pertenecientes a comunidades con bajos ingresos económicos.

Evolución del Grupo Bolívar

El Grupo Bolívar es uno de los tres grandes conglomerados familiares de Colombia. Sus orígenes se remontan a los inicios de la segunda guerra mundial, en 1939, cuando Colombia vivía un período de fuerte crecimiento industrial y agrícola, y un grupo de empresarios, entre ellos los hermanos José María y Enrique Cortés Reyes, decidieron apostarle al negocio de seguros y fundaron la Compañía de Seguros Bolívar. La empresa se enfocó inicialmente en seguros individuales y colectivos, para luego diversificarse y ofrecer seguros generales (incendio, transporte, navegación, vehículos), ahorro a largo plazo, finca raíz e incluso investigaciones y cobranzas.

José Alejandro Cortes, conocido como José Alejo, asumió diversos cargos en Bolívar luego de su regreso a Colombia: actuario, gerente administrativo y de inversiones y vicepresidente técnico, hasta llegar a la presidencia de Seguros Bolívar en 1960. Siempre combinó su actividad laboral con el tenis, donde logró consagrarse en cuatro ocasiones como campeón nacional, deporte que todavía realiza tres veces a la semana a sus más de 93 años.

La "casita roja" es el icónico nombre de la alcancía de ahorros de Davivienda que representa el hogar, la familia y la protección

En 1972, creó la Casita Roja de Davivienda inspirada en el cuento infantil Hansel y Grettel, una estrategia de publicidad que creó una marca y la imagen del banco. Un año después, en 1973, luego de una reestructuración del gobierno al sector se creó la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda – Davivienda, con actividades principales orientadas a la intermediación de servicios financieros para individuos y familias ahorradoras. Como Banco Davivienda desde 1997, es el segundo del país en utilidades por detrás de Bancolombia.

En 1975, en compañía de Yvonne Nicholls, relacionista pública de Seguros Bolívar, José Alejo creó el Premio Nacional de Periodismo, Simón Bolívar, que se convirtió en el galardón más importante para el periodismo en Colombia.

La época dorada de este conglomerado fue durante el liderazgo de José Alejandro Cortés, entre los años 70 y 90, a quién se le reconoce no solo los resultados empresariales sino los principios y valores que inspiró. En 2005, adquirió el Banco Superior, y sus filiales Fidusuperior y Ediciones Gamma (Revista Diners y Axxis), y con ello obtuvo la franquicia de crédito Diners, que todavía conserva.

En 2006, el grupo se internacionalizó con la compra de Bancafé por $ 2,21 billones, obteniendo presencia en Panamá y Miami. Seis años después cambió su nombre a Davivienda Internacional, con el cual hace presencia en Costa Rica, El Salvador y Honduras. También se adicionaron al Grupo: Leasing Bolívar, Constructora Bolívar, actualmente líder en vivienda de interés social (VIS), Fiduciaria Davivienda, Asistencia Bolívar, y Hoteles y Resorts que administra centros vacacionales bajo el nombre de Zuana Beach Resorts.

José Alejo estuvo vinculado al Grupo a lo largo de 65 años y fue su cabeza durante más de 55 años, hasta que en septiembre de 2010 anunció su retiro. Además de continuar formando parte de la Junta de la Matriz del Grupo Bolívar, asiste a las juntas directivas de Davivienda, Seguros Bolívar y Constructora Bolívar, y la Fundación Nancy Kotal de Cortés.

José Alejandro Cortés con su hijo Miguel Cortés Kotal al recibir la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz de Gran Caballero otorgada por la Cámara de Representantes

Su hijo Miguel Cortés Kotal asume el liderazgo

Al momento de su retiro, le entregó el bastón de mando a su hijo, Miguel Cortés Kotal, el único de sus hijos que se ha dedicado al negocio familiar. Economista de la Universidad de Stanford y con una maestría en Administración de la Universidad Harvard, Miguel Cortes Kotal, se vinculó con las empresas del Grupo Bolívar desde 1994 y en enero de 2011 asumió como presidente de Sociedades Bolívar.

Bajo el liderazgo de Miguel Cortes, el Grupo adquirió la totalidad de la Compañía de Seguros de Vida Colvida en Ecuador y el Banco Davivienda empezó a negociar acciones en la de Valores de Colombia. Y es el directo responsable de la alianza con Scotiabank, que coloca al Banco Davivienda como el segundo banco del país por resultados.

En el 2022, el Grupo Bolívar decidió blindarse de ataques externos luego de ver la toma hostil de la familia Gilinski del Grupo Empresarial Antioqueño y en su Asamblea de Accionistas se aprobó convertir las acciones ordinarias de aquellos socios que tuvieran más del 5 % en preferenciales para su posterior recompra. Los principales accionistas del Grupo Bolívar son la Universidad Externado de Colombia con un 26,75 % y varias entidades vinculadas a la familia fundadora como Jotacortes y Acortes.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.