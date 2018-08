La Madame y el decepcionante periodismo cartagenero

Muy mediocres los reporteros y cronistas cartageneros con la noticia de La Madame. Con esa tremenda bomba periodística y nadie escribe nada que valga la pena. Los he leído a todos y no he encontrado un verdadero reportaje ni una crónica informativa o investigativa decente. Y lo peor, nadie muestra una intención de desarrollar la noticia estando todo servido para hacerla.

¿O es que acaso no tienen pa’l bus para ir a auscultar un poco más de lo aparente? Saber por ejemplo quién es La Madame como ser humano, cuáles son sus orígenes, cómo conoció el negocio, cuál es su pasado en Estados Unidos. ¿No les da el oficio para averiguar cuáles son las razones socioeconómicas para que se presente el fenómeno del proxenetismo en Cartagena?, ¿no se les ocurre saber por ejemplo qué lleva a las niñas a ocuparse de la prostitución? o ¿qué personajes están detrás de La Madame?, ¿quiénes intervienen dentro del negocio?, ¿quiénes son los verdaderos personajes que mueven los hilos?

Publicidad

Estos elementos de calle deberían motiva a cualquiera a hacer una crónica que sirva para los lectores del mundo. Por ejemplo, un texto cronológico, metiéndose desde por la mañana en todos los barrios marginales de donde provienen esas niñas que se prostituyen para saber cómo viven hasta llegar por la noche a los hostales y hoteles donde se acuestan. ¿No se les ocurre, por ejemplo, partir de un personaje que sea clave en el negocio para que como hilo conductor los lleve por los recovecos del negocio? Carajo, no parecen periodistas sino mensajeros de periódico de pueblo que van y copian lo que hay en el run run de las esquinas.

Así pues, sería bueno que se hiciera un autoanálisis esos reporteros y cronistas de la prensa caribeña para saber por ejemplo a qué se debe que sean tan timoratos y vergonzantes, que no practiquen un verdadero periodismo de investigación. Además, que sirva esto también para averiguar dónde han quedado las enseñanzas de los García Usta, Salcedos Ramos, y en general toda esa influencia de los grandes reporteros de antes de los diarios de la Costa como El Universal. Gabo estuvo por allá si mal no recuerdo.

Qué pena, pero hay que decirlo: solo es leer un periódico local para saber que sus reporteros son unos mediocres sin libertad ni fuerza, escasos, para decir lo menos. ¿Es que no se dan cuenta de que la noticia tiene revuelo nacional e internacional y está de papayita para sacarle provecho? ¡Ja! Y después los dueños de esa prensa timorata se quejan de por qué la gente no compra sus informativos.

Mejor dicho, conociendo esa cultura, a la final estoy por creer que a estos muchachos periodistas les da vergüenza escribir que La Madame es del barrio Blaz de Lezo y que es de Cartagena, ciudad amurallada, y que las niñas son puticas por no tener otra oportunidad en ese ambiente extremadamente excluyente, y que definitivamente la bella ciudad histórica es una de las más injustas y desiguales del mundo…

Puro comportamiento de colonia, compa.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!