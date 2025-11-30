La avanzada empresarial de los suecos en Colombia con sus aviones Saab, Ikea, H&M y 100 empresas más

Están en todos los sectores y se quedaron con empresas tradicionales colombianas como Papeles Familia, empresas suecas, muchas de éstas propiedad de familias

La compra de 17 aviones de combate Gripen comprados a la aeronáutica Saab, a Suecia y por los que el Estado colombiano pagó USD 3.620 millones puso en el radar la industria sueca que está presente en el día a día de los colombianos. Esta es la última de las movidas empresariales por vía de un mega contrato pero el capital sueco también ha irrigado la economía colombiana.

Hace cuatro años el gigante nórdico de productos de higiene Essity, consolidó la adquisición total de las acciones de Grupo Familia, que estaban en manos de los herederos de su fundador el paisa John Gómez quien la montó en los años 50. Marcas como Familia, Nosotras, Pequeñín, Tena y Familia Institucional son parte esencial del consumo diario en millones de hogares.

La asociación entre Essity y Familia fue clave al combinar el conocimiento del mercado colombiano y el músculo sueco que permitió modernizar plantas, expandir la presencia regional y convertir a Colombia en un centro estratégico para la operación latinoamericana.

La llegada de Ikea en 2023 marcó uno de los hitos comerciales. Famosa por su diseño funcional, estético y a precios accesibles, abrió su primera tienda en Bogotá desde inició su expansión. Su propuesta de muebles modulares, artículos para el hogar y experiencias de compra inmersivas está en buenas partes de las capitales del mundo y Colombia no fue la excepción ´para su estrategia en Latinoamérica.

Ya son cerca de cinco años los que lleva la tienda de moda H&M para el mercado joven. Abrió su primera tienda en Colombia en 2017. Con líneas accesibles, diseños contemporáneos y un inventario que rota cada semana, la marca se insertó de inmediato en el gusto de un consumidor joven, urbano y atento a las tendencias globales. Hoy 23 tiendas en las principales ciudades del país de la mano de Daniel Ervéry se ha convertido en una de las fast fashion más influyentes del país

De la mano de la industria de la confección cada día amplia su número de suscriptores Spotify ha enriquecido su oferta de música univesal incorporando la producción nacional con podcast de producción local e incluso periodísticos como el de María Ximena Dussan mientras en lo musical Playlists como Baila Reggaetón, Viva Latino o Radar Andino han servido de trampolín para talentos emergentes y consolidados no solo en la región.

Estas son las últimas marcas en llegar al país pero desde hace décadas están en el país Electrolux, Ericsson, Scania, Volvo, y Tetra Pak que es el sello de calidad para el empaque de productos perecederos que requieren de una buena conservación. La embajadora Helena Storm quien lleva 5 años en el país, habla de que son más de 100 empresas suecas en Colombia.

