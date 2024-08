La llamada a cuentas de la procuradora Margarita Cabello al canciller Luis Gilberto Murillo

.Publicidad.

Más allá de la incertidumbre sobre qué empresa va a ser la encargada de asumir la elaboración de los pasaportes junto con la Imprenta Nacional y en reemplazo de Thomas Greg & Sons, hay otro tema relacionado con este documento que también le puede generar problemas legales al Canciller Luis Gilberto Murillo.

Se trata de la expedición de las citas a través de su página web, algo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los colombianos interesados en viajar al extranjero, pero también para aquellos que viven en el exterior, quienes, por ley, tienen que tener sí o sí el pasaporte colombiano para entrar y salir del país así cuenten con doble nacionalidad.

El portal de agendamiento de citas para sacar los pasaportes de la Cancillería es cuanto menos ineficiente. Solo se puede pedir la cita para el día siguiente y la opción se abre a las 5 de la tarde del día anterior.

Sin embargo, al ingresar los ciudadanos se encuentran con que la página no responde y toca actualizarla decenas de veces hasta que finalmente les permite ingresar al siguiente paso, pero mientras se están diligenciando los datos correspondientes la página se vuelve a trabar y tienen que seguir refrescando hasta que, si tienen suerte, les deja pedir la cita. Si no tienen suerte y pasan 20 o 30 minutos, lo más seguro es que les aparezca un mensaje indicando que ya no hay citas disponibles.

Esto les ha sucedido a decenas de colombianos que no quedan con más remedio que volver a intentar al día siguiente y así sucesivamente e incluso muchos han asegurado que lo han estado haciendo sin éxito durante semanas.

Existe algo más estresante e inservible que la página de la cancillería para pedir citas del pasaporte? — Ratalina. (@AkuahCVA) August 20, 2024

Terrible esa página de cancillería para sacar cita de pasaporte @CancilleriaCol — Pamela Gomez (@JenniferMGomez3) August 20, 2024

Sacar una cita para pasaporte un acto de Fe en Este Pais! 🤦🤦🤦 — Javier Alvarez (@sir_jab3) August 20, 2024

No Riley y espérate a tener que agendar cita para renovar tu pasaporte en Colombia 🫠🫠 — valentina (@valentinahers) August 19, 2024

Esto, aunque viene siendo una constante desde hace mucho tiempo, llamó la atención de la Procuraduría apenas esta semana, entidad que le exigió a la Cancillería mejorar el servicio y, si es el caso, replantear el modelo de agendamiento de citas. Sin embargo, más allá de la página ineficiente, lo que Margarita Cabello tiene entre ojos es un presunto caso de corrupción en el tema de las citas.

Algo que era un secreto a voces es que hay personas vendiendo los cupos por internet, especialmente en redes sociales. Aprovechan el desespero de los ciudadanos que se quejan por no haber podido agendar las citas y les responden prometiéndoles hacerles el trámite por valores cercanos a los $100 mil, a lo que luego se le tendrá que sumar el costo del pasaporte con lo que la persona terminaría pagando más de $200 mil por todo el proceso, cifra que sería muy inferior al sacar la cita por la página si esta funcionara. Los mensajes son de este estilo:

Estas apariciones de tramitadores “ajenos” a la entidad preocupan de sobremanera a Cabello, quien aseguró que si efectivamente corresponden a actos de corrupción va a comenzar las respectivas investigaciones disciplinarias.

