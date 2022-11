Se cansó de ser un bruto con plata: La Liendra reveló que por fin será bachiller

.Publicidad.

El creador de Contenido La Liendra es uno de los personajes más controvertidos de Colombia debido a las diferentes polémicas que ha protagonizado como la vez que se filtró un video íntimo de él y su novia, la pelea con el caricaturista matador y las infinitas veces que ha presumido del dinero que posee.

Esto último también lo ha hecho blanco de malos comentarios, puesto que muchos señalan que el estilo de vida del influencer no va acorde con su nivel de estudios, pues aseguran que prefirió trabajar que educarse.

Ante esto, Mauricio Gómez, nombre real del influenciador, decidió compartir un video en el que no sólo mostró los logros que ha alcanzado a su corta edad, sino que también dio una explicación del porqué en su momento no pudo terminar de estudiar.

“Sacaste a tu mamá de la pobreza, le diste su propia casa, tienes tu propia finca familiar, te encargas de los estudios y el futuro de tus sobrinos, grabaste una canción que tiene 10 millones de vistas y casi 1 millón de likes, le compré el caro a mi mamá, también su moto, lleve a toma mi familia a conocer el mar", narró en el video, entre los que destacó otras situaciones por las que se siente orgulloso.

El video fue una recopilación de fotos de todos los momentos nombrados y lo acompañó con una descripción en la que dio a entender que muy pronto retomará su formación académica.

“Mientras muchos me critican, yo me felicito, porque sin ayuda de nadie y sin tiempo pa’ estudiar, logré salir adelante con mi familia y ahora que no tenemos hambre, podré enfocarme a estudiar. Nunca midas la inteligencia y las capacidades de una persona por sus estudios, y menos en un país donde la educación es un negocio y la necesidad está primero”

