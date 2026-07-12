- La lesión que acabó el sueño de un beisbolista y dio origen a Little Caesars, la cadena que ya crece en Colombia

Mike Ilitch convirtió el final de su carrera en el béisbol en una de las cadenas de pizza más grandes, mientras la mexicana Caesarmex lidera su expansión en Colombia

Mike Ilitch pasó buena parte de su juventud imaginando estadios llenos, miles de aficionados y un bate entre las manos. Creció en Detroit convencido de que el béisbol sería el oficio que marcaría su vida. Como muchos jóvenes estadounidenses de la época, soñaba con llegar a las Grandes Ligas y vestir el uniforme de alguno de los equipos que admiraba desde niño.

La vida, sin embargo, decidió cambiarle el uniforme.

Una lesión acabó con su carrera deportiva antes de despegar y lo obligó a empezar de nuevo cuando apenas superaba los 20 años. Lo que parecía el final de un sueño terminó convirtiéndose en el primer capítulo de una historia mucho más grande. Junto a su esposa, Marian, reunió cerca de 10.000 dólares entre ahorros y préstamos familiares para abrir una pequeña pizzería en Garden City, un suburbio de Detroit.

Los dos fundadores de la famosa pizzeria

No buscaban revolucionar la industria gastronómica. Solo querían construir un negocio que les permitiera salir adelante.

Sesenta y cinco años después, aquella modesta pizzería se transformó en Little Caesars, una de las cadenas de pizza más grandes del planeta, con presencia en más de una veintena de países y una expansión en Colombia impulsada, curiosamente, por empresarios mexicanos que encontraron en la marca una fórmula para conquistar nuevos mercados.

La pizza nunca fue el verdadero negocio

Cuando Little Caesars abrió sus puertas en 1959, Estados Unidos ya estaba lleno de restaurantes italianos y pizzerías familiares. Competir únicamente por el sabor parecía insuficiente.

Mike Ilitch entendió que el verdadero diferencial no estaría en la receta, sino en el tiempo.

Mientras otras cadenas preparaban cada pizza después de recibir el pedido, él decidió hacer exactamente lo contrario: mantener listas las referencias más vendidas para que el cliente pudiera entrar, pagar y salir en cuestión de minutos. Décadas antes de que existieran las aplicaciones de domicilios y la obsesión por la inmediatez, Little Caesars ya había convertido la rapidez en su mayor ventaja competitiva.

Así nació el modelo Hot-N-Ready, una estrategia que revolucionó la experiencia de compra y terminó convirtiéndose en uno de los principales activos de la compañía.

Hasta el nombre del negocio tiene un origen familiar. Marian solía llamar cariñosamente a su esposo "Little Caesar", un apodo que terminó dando identidad a la empresa que ambos levantaron desde cero.

El éxito llegó con rapidez.

Primero aparecieron las franquicias. Luego vino la expansión por Estados Unidos y, más adelante, la internacionalización. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar terminó financiando un conglomerado empresarial que permitió a los Ilitch comprar los Detroit Red Wings, una de las franquicias más tradicionales de la NHL, y los Detroit Tigers, precisamente el equipo de béisbol con el que Mike había soñado jugar cuando era joven.

También impulsaron proyectos inmobiliarios que ayudaron a revitalizar el centro de Detroit, convirtiéndose en una de las familias empresariales más influyentes de la ciudad.

Paradójicamente, el deporte que creyó haber perdido terminó regresando a su vida. No como jugador, sino como propietario.

El puente mexicano que llevó Little Caesars a Colombia

Mientras Little Caesars consolidaba su liderazgo en Norteamérica, al sur del continente otro grupo de empresarios veía en la marca una oportunidad de crecimiento.

Fue Pequeño Caesarmex, operador maestro de Little Caesars para buena parte de América Latina, el encargado de desarrollar la compañía en mercados como México, República Dominicana, Puerto Rico y, posteriormente, Colombia.

A diferencia de otras cadenas internacionales que entregan sus franquicias a inversionistas locales, la empresa optó por expandirse mediante una estructura propia, conservando un mayor control sobre la operación y la experiencia del consumidor.

Para aterrizar en Colombia creó LCPZ Colombia S.A.S., sociedad encargada de administrar la marca y ejecutar un ambicioso plan de crecimiento que hoy la ha llevado a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

El reto no era sencillo. El mercado colombiano ya contaba con cadenas consolidadas, decenas de pizzerías artesanales y una fuerte competencia impulsada por las plataformas de domicilios.

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Sin embargo, Little Caesars decidió apostar por aquello que la hizo famosa desde finales de los años cincuenta: rapidez, precios competitivos y un formato pensado para quienes prefieren recoger su pizza sin largas esperas.

Más que vender pizza, entender cómo comen los colombianos

La llegada de Little Caesars coincide con un cambio silencioso en los hábitos de consumo del país. Cada vez más personas buscan soluciones rápidas para almorzar o cenar, priorizando la relación entre precio, tamaño y tiempo de espera.

Ese cambio también transformó la manera de pagar. Hoy los consumidores alternan entre efectivo, tarjetas, billeteras digitales, pagos sin contacto e incluso aplicaciones de domicilios que modificaron por completo la experiencia de compra en los restaurantes.

La cadena ha sabido adaptarse a ese nuevo escenario sin abandonar la esencia con la que nació hace más de seis décadas en Detroit.

Su crecimiento también ha estado acompañado por campañas que lograron conectar con el público colombiano, como la promesa de regalar miles de pizzas si la Selección Colombia alcanzaba determinados objetivos deportivos, una estrategia que convirtió a la marca en tema de conversación y fortaleció su presencia entre los consumidores.

Pero detrás de cada nuevo restaurante, de cada pizza que sale del horno y de cada plan de expansión internacional, sigue estando la misma historia.

La de un joven que creyó haber perdido el partido más importante de su vida cuando una lesión lo obligó a abandonar el béisbol.

Y la de unos empresarios mexicanos que, décadas después, entendieron que aquella idea nacida en un pequeño suburbio de Detroit todavía tenía espacio para seguir creciendo al otro lado del continente.

Quizás Mike Ilitch nunca imaginó que su sueño terminaría recorriendo países donde jamás jugó un solo partido. Mucho menos que una marca creada para sostener a su familia terminaría convirtiéndose en una de las cadenas de pizza más reconocidas del mundo.

Al final, Little Caesars demuestra que algunos imperios no nacen de grandes inversiones ni de planes perfectamente calculados.

A veces comienzan con una derrota, una pequeña pizzería, el apoyo incondicional de una esposa y la decisión de no rendirse cuando el destino obliga a cambiar de uniforme.

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