- La jugada de los comerciantes de San Victorino para no dejar que Shein y Temu les sigan cogiendo ventaja en ventas

Por medio de una alianza entre Mercado Libre, la Alcaldía y Asosanvictorino, muchos negocios tendrán una asesoría para poder vender sus productos por internet

San Victorino ha sido durante décadas uno de los grandes centros de compra y venta de Bogotá, con locales, bodegas y talleres que reciben compradores de la capital y de municipios de Cundinamarca. Dicha dinámica está cambiando: durante 2025 y lo corrido de 2026, los comerciantes han visto caer sus ventas ante el avance de plataformas como Temu y Shein, con mayoristas reportando reducciones superiores al 35 % en sus ingresos.

El golpe alcanza también a talleres de confección, modistas y pequeños fabricantes que dependen de los mayoristas. Para enfrentar esta transformación, la Alcaldía de Bogotá, Asosanvictorino y Mercado Libre instalaron un punto físico de asesoría en la zona, donde los comerciantes podrán recibir capacitación en comercio electrónico, ventas y logística. La apuesta es llevar los productos de San Victorino a clientes de todo el país.

Viejo y barato

Durante el 2025 y lo corrido del 2026, los comerciantes del tradicional San Victorino de Bogotá, la zona comercial más antigua y barata de la ciudad, han tenido que enfrentarse a la competencia de los gigantes chinos Temu y Shein, comercio 100% electrónico con precios más baratos.

Por ese motivo, se ha generado un desplome en las ventas entre el 20% y el 40%. Otra consecuencia es que los comerciantes de los pueblos cercanos de Cundinamarca ya no vienen a la capital para adquirir sus productos. Ahora prefieren hacerlo vía electrónica, afectando los empleos y la producción. El problema no para allí. Los dueños de talleres de confección, las modistas y los pequeños fabricantes que dependen de los mayoristas sufren el cambio en las dinámicas comerciales por la aceleración de las plataformas digitales de comercio.

En su gran mayoría, los comerciantes de la Plaza de San Victorino deben pagar arriendo, empleados e impuestos, mientras que los mercados electrónicos de productos importados a bajos costos ingresan al país con precios muy bajos y los clientes prefieren recibir la mercancía en la comodidad de su casa que tener que salir al centro de Bogotá a hacer sus compras.

Ante esta situación, la Alcaldía de Bogotá por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico, los comerciantes de San Victorino pertenecientes a Asosanvictorino y Mercado Libre firmaron un acuerdo como parte de una estrategia integral, que busca de transformar la economía del sector.

Con ese objetivo, la Secretaría de Desarrollo Económico, en cabeza de María del Pilar López; Mercado Libre, liderado por Domenico Barbato y la Directora de Asosanvictorino, Leidy Betancourt, instalaron un punto de asesoramiento físico de mercado para la atención, información y asesorías para los comerciantes.

Con dicha iniciativa, la Alcaldía de Bogotá apoyará a los comerciantes con asesorías en comercio electrónico, logística y ventas en línea. El objetivo fundamental es que los agremiados en puedan contar con las herramientas necesarias para extender sus negocios y, además, entren a competir en el mercado nacional por medio de las plataformas digitales, con un acompañamiento seguro y rápido.

El Gerente General de Mercado Libre, Domenico Barbato, aseguró que Bogotá es el corazón logístico de su operación y que con una sede en San Victorino ponen su conocimiento y ecosistema digital al servicio de los comerciantes con el fin de abrir nuevos caminos para eliminar las barreras que están frenando el crecimiento comercial.

Por su parte, Leidy Betancourt, directora ejecutiva de la asociación de comerciantes, considera que la alianza es una oportunidad para fortalecer a San Victorino y encaminar a los comerciantes hacia las plataformas y las ventas electrónicas.

El ecosistema digital en San Victorino

Con la llegada física de Mercado Libre a la zona se abre una puerta para que los empresarios aumenten sus posibilidades y canales de venta, atraigan nuevos clientes y sus productos puedan llegar a diferentes lugares del país a través del mundo digital.

El ecosistema digital ofrece a los empresarios soluciones integrales de ventas, cobros, pagos y logística a nivel mundial, así como capacitaciones permanentes con expertos en el tema electrónico digital con el fin de facilitar sus primeras incursiones en la plataforma sin ningún problema.

María del Pilar Uribe, Secretaria de Desarrollo Económico, manifestó que,desde la entidad están trabajando para que la transformación y formalización digital se traduzca en oportunidades reales de crecimiento para los comerciantes.

La alianza permite a los empresarios de la zona comercial más visitada de la capital contar con herramientas, nuevos canales y conocimiento de comercialización, para que puedan ampliar sus mercados y fortalezcan sus negocios.

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