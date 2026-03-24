- Los comerciantes de San Victorino listos a no dejarse derrotar Temu y Shein

Ante el 40% de pérdidas en ingresos, el gremio, liderado por Yansen Estupiñán, están creando estrategias para que los clientes no sigan comprando con sus celulares

El pasado 18 de marzo se vivió una inesperada jornada en San Victorino. Primero, las paredes y postes del sector aparecieron empapeladas con carteles que pedían a los bogotanos comprar productos locales de manera presencial, porque las compras por vía electrónica los tienen en estado crítico. También se vio a los comerciantes del popular sector comercial protestar carteles en mano. La situación es grave, y amenaza a un comercio que toda la vida se ha caracterizado por ofrecer precios bajos y productos en cantidad.

La llegada de gigantes chinos

Hace aproximadamente dos años, entre los mese de abril y mayo de 2024, llegó a Colombia procedente de China el gigante asiático Temu, mientras que Shein, también de origen chino, aterrizó en nuestro país el 30 de agosto de 2024. Shein llegó con toda una artillería pesada de grandes descuentos (60 %) y precios muy bajos para la clientela colombiana y su expansión también incluyó la adaptación de su plataforma para recibir pagos en pesos colombianos.

Su principal objetivo siempre ha sido competirle al modelo de negocio denominado Moda Rápida, que es un modelo de producción masiva, con productos de bajo costo y baja calidad que se confeccionan a gran velocidad. Sus envíos pueden demorar entre 15 y 25 días hábiles, totalmente gratis, por artículos que pueden constar $4.000.

Temu entró al país con una estrategia comercial provocadora que incluye productos tecnológicos, moda y hogar, con descuentos hasta del 88 % y envíos gratis de productos seleccionados que pueden llegar a costar menos de $10.000. La mayoría de sus productos son enviados gratuitamente y obsequian artículos a los nuevos compradores.

Esta gran táctica comercial que han implementado los dos gigantes asiáticos en Colombia es la que tiene en jaque y contra las cuerdas a los comerciantes del mercado local en San Victorino, en Bogotá, al punto de que les ha tocado recurrir a todo tipo de estrategias para hacerle frente a los precios bajos del mercado electrónico. Aparte de los tradicionales madrugones, los comerciantes de San Victorino han realizado pasarelas de moda comercial en puntos concurridos del sector, así como jornadas de descuentos y precios bajos, con el acompañamiento de bandas y orquestas para llamar la atención de los potenciales compradores.

Obras públicas que afectan el comercio

Sin embargo, este no es el único dolor de cabeza que tienen los comerciantes de San Victorino en Bogotá. Según los agremiados de Asosanvictorino, los cierres por las obras de la construcción de la primera línea del Metro y las construcciones de las nuevas estaciones de Transmilenio en el centro de la ciudad han contribuido a que las ventas en 2025 cayeran un 20 % y hasta un 40 % en productos de moda y artículos para el hogar.

Es tanta la desesperación de algunos comerciantes de la zona que el pasado 18 de marzo de 2026, en los postes y paredes de edificaciones del centro de la ciudad, aparecieron carteles que pedían a los bogotanos apoyo a la mano de obra y la confección local, porque las plataformas de Temu y Shein los tienen contra las cuerdas por el desplome de las ventas en el último año. Incluso los mismos comerciantes salieron a la calle a protestar carteles en mano.

Sobre el tema, la abogada y presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñones Zapata, dijo que el comercio a través de plataformas como Temu y Shein ha permitido la inclusión de los colombianos en el mercado tecnológico, trayendo grandes beneficios al comercio electrónico. Sin embargo, este tipo de bienes se importan a través de un modelo de tráfico postal y envíos urgentes desde los Estados Unidos, con una excepción del IVA cuando llegan por menos de 200 dólares.

Uno de los comerciantes más reconocidos y líder del sector de San Victorino, Yansen Estupiñán, quien estuvo por muchos años al frente del centro comercial Gran San y ahora es Gerente del centro comercial Neos, manifestó que los comerciantes no están en condiciones de competir con estas grandes plataformas debido al sistema impositivo laboral y comercial que existe en Colombia. Además, muchas personas desconocen la presencia que tiene el mercado local en las plataformas.

Estupiñán aseguró que, en el mercado local, también se encuentran los mismos productos que se ofrecen en estas plataformas, pero con precios muy distintos, lo que evidencia que no existe un marco que regule y garantice una competencia justa entre el comercio colombiano y el mercado chino. A pesar del auge de las plataformas, muchos comerciantes del sector afirman que los productos que vienen de fuera no son competencia directa para los productos que se ofrecen en los centros comerciales de San Victorino, porque hay mucha diferencia en la calidad, diseño y confección.

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