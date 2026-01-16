Lo más seguro es que Abelardo y Cepeda se peleen la Presidencia, pero Paloma se puede colar

Pedro Medellín es economista, analista político y uno de los columnistas más agudos del debate público colombiano. Profesor universitario y observador permanente del poder, su mirada cruza la economía con la historia, la antropología y la ciencia política para explicar no solo lo que pasa, sino por qué pasa. En esta conversación con el también analista Juan Manuel Ospina, Medellín pone el foco en un momento decisivo: el arranque del año electoral y los primeros resultados de las encuestas de intención de voto presidencial.

Lea también: Entre los 18 candidatos que recogieron firmas uno batió récord. ¿Cómo les fue a los otros? Ranking

Su lectura parte de una idea fuerte y provocadora: Colombia no está viviendo una simple campaña, sino el reflejo local de un cambio de era global. Así como el mundo pasó del multilateralismo al regreso del bilateralismo y del orden a la incertidumbre, el sistema político colombiano avanza hacia una polarización profunda, sostenida y difícil de revertir. Las encuestas, más que mover fichas, estarían confirmando una dinámica casi física: dos polos que se fortalecen y un centro político desdibujado que corre el riesgo de desaparecer.

Lea también: Cinco mujeres y diez hombres encabezan las listas al Senado para las elecciones del 8 de marzo de 2026 ¿Quiénes son?

En ese escenario, Medellín advierte que las elecciones que vienen no solo definirán un presidente, sino el rumbo de la democracia misma. La fragmentación de los partidos, el avance del caudillismo y la personalización extrema de la política configuran un panorama en el que la polarización no sería una anomalía, sino la nueva regla del juego. Entender este momento —dice— es clave para entender hacia dónde va Colombia en los próximos cinco años.

Vea aquí la conversación completa:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.