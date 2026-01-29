Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, quien acaba de acatar la orden de Trump de abrir el espacio aéreo, no podrá tocar esa fortuna para sus planes de gobierno

En vísperas de su tercera reelección, en el 2011 el presidente Hugo Chávez ordenó la repatriación de todo el oro que el Banco Central de Venezuela tenía en el exterior, que eran unas 160 toneladas con un valor de USD 11.000 millones. Y aunque justificó su decisión como un acto de soberanía, para sus críticos fue que temía que algún día esos activos pudieran ser congelados, como le ocurrió a su amigo y aliado, el también difunto líder libio, Muamar Gadafi. Chavez murió dos años después. Pese a su orden 31 toneladas se mantuvieron en Londres.

Su sucesor, Nicolás Maduro, quien llegó al poder en abril del 2013 seis años más tarde retomó una pelea legal con el Banco de Inglaterra que es el custodio de los lingotes que estaban valorados en USD 1.950 millones y que hoy equivalen a USD 4.400 millones, por la disparada del precio del metal. Entretanto, el gobierno suizo reveló hace pocos días que recibió desde 2016 y en cinco años sucesivos 127 toneladas de oro venezolano que usó en momentos de crisis.

La batalla legal de seis años ha sido ardua en Londres. En enero de 2019, empezó el conflicto. El Reino Unido, junto a decenas de países, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino constitucional de Venezuela, dando paso a una ambigüedad que llegó a los estrados judiciales. Desde ese momento, el Banco de Inglaterra argumentó que no podía entregar el oro al gobierno de Maduro porque seguiría la doctrina de “una sola voz” (one voice doctrine), según la cual los tribunales británicos y sus instituciones deben alinearse con la posición del Ejecutivo en materia de política exterior. Al reconocer a Guaidó, el gobierno británico negó la legitimidad de Maduro y, por consiguiente, le cerró el acceso a las reservas.

El final del gobierno interino en cabeza de Guidó parecía ser un punto de quiebre en el conflicto. El último día de 2022 se dio el fin a la aventura de la autoproclamación de enero de 2019. El Reino Unido que había volteado su tablero político tras la dimisión de Boris Johnson y la llegada de Rishi Sunak, dejó de considerar a Juan Guaidó presidente interino, pero tampoco a Nicolás Maduro como presidente legítimo, lo que creó un vacío político: ninguna figura venezolana es reconocida de forma oficial como autoridad a efectos de la reclamación del oro. Ese limbo diplomático se traduce en un bloqueo legal. El Banco de Inglaterra en cabeza de Andrew Bailey desde el 2020, mantiene los lingotes bajo custodia, pero sin poder entregarlos.

En paralelo, los tribunales han continuado revisando el caso. Distintos tribunales han conocido el asunto, incluyendo la propia Corte Suprema de Justicia de Reino Unido, y han emitido fallos a favor y en contra de cada uno de los bandos enfrentados, pero ninguno ha sido definitivo. Desde 2023, el caso está en la Corte Comercial de Londres, el juzgado responsable de gestionar "disputas comerciales nacionales e internacionales complejas y de gran envergadura", según se explica en su sitio web.

El 29 de julio de 2022, el Tribunal Superior de Londres negó la pretensión de Venezuela de acceder al oro. Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta, calificó como "piratería" la situación de las reservas del BCV, y dijo que "pretenden robarse el oro de los venezolanos". Por último, en julio pasado , un juez británico volvió a negarle el acceso a Maduro, ratificando el argumento que entregarlo sería ilegal, ya que el Reino Unido sigue sin reconocerlo como presidente.

El caso sigue en las cortes inglesas que aún no toman una decisión. Ante la ausencia de un dictamen judicial, una declaración del gobierno británico reconociendo al gobierno venezolano podría ayudar a solucionar la disputa, pero esto parece complicado. El gobierno de Maduro no era reconocido por Reino Unido y nada indica que vaya a reconocer ahora al gobierno de Delcy Rodríguez, así que las probabilidades de que Venezuela tome control de ese oro aún son inciertas.

De hecho, en el Parlamento la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, explicó tras la captura de Maduro que “los sucesivos gobiernos no han reconocido el régimen venezolano, base sobre la cual el Banco de Inglaterra, entidad independiente, tomó su decisión”. Conservadores de Boris Johnson y Rishi Sunak y el laborista de Keir Starmer han mantenido esa posición desde 2019. Starmer ya se ha manifestado a favor de un regreso a la democracia.

Le puede interesar: Una dura y radical pero con cintura política toma las riendas de Venezuela

Las 127 toneladas de Suiza

Hace diez años, Venezuela envió en secreto por vía aérea 127 toneladas de oro a Suiza durante cinco años por valor de unos USD 5.200 millones. Para fundirlo y una vez comercializado hacer frente a la grave crisis de liquidez que padecía.

En Suiza están algunas las grandes refinerías del mundo como Valcambi, PAMP y Argor-Heraeus, concentradas en su mayoría en el cantón del Tesino al sur, cerca de Italia, donde se funden y se vuelven a colar los metales en formatos de máxima calidad como barras 'Good Delivery', y expiden la documentación y la certificación que facilitan el traslado y la venta del oro en los mercados mundiales.

Fiel a su tradición de máxima discreción el gobierno suizo no publicó sino hasta hace unos días datos sobre el traslado del oro de Venezuela. La radiotelevisión pública SRF señaló que el Gobierno de Maduro envió oro al extranjero como un "acto de desesperación" para evitar la quiebra del Estado, vendió parte del metal y utilizó otra parte como garantía de préstamos y para refinanciar su deuda en 2017. ". Según SRF, tras el refundido, parte del oro venezolano probablemente se trasladó a otros países como el Reino Unido.

En medio de la conmoción global tras la captura del presidente venezolano, el Gobierno suizo anunció la congelación de los activos de Maduro y sus socios en ese país, pero no dio detalles.

Las 31 toneladas de oro que aún reposan en Londres representan el 20 % del presupuesto nacional para 2026, el cual ronda los USD 19.900 millones, alrededor de un 12 % menos que el de 2025 que fue estimado en USD 22.660 millones. Hoy en día, las reservas de Venezuela son 11.000 millones de dólares, pero no es claro cómo el Banco Central de Venezuela mide estas reservas. Aunque potencialmente, estos cálculos incluyen las reservas en el Banco de Inglaterra. Por ahora, allá están congeladas, tal como vaticinó el comandante Hugo Chávez.

Le puede interesar: Cómo llegó el oro de Venezuela al Banco de Inglaterra

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.