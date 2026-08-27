La joven comunista a la que EE.UU. le cobró el amenazante video contra el gobierno de De la Espriella

La arenga de Viviana Marín en la que pedía hacer invivible el país en la era del Tigre retumbó en el gobierno Trump que le retiró la visa

Por una frase terminó en el radar de Washington una controversia que inicialmente parecía destinada a quedarse en las redes sociales colombianas.

Viviana Marín Carmona, secretaria política de la Juventud Comunista de Colombia (JUCO), se convirtió este martes en protagonista de una decisión diplomática poco habitual: Estados Unidos revocó su visa y anunció que no le permitirá ingresar al país.

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Lo confirmó Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien explicó que el Departamento de Estado, bajo la dirección del secretario Marco Rubio, tomó la determinación después de revisar las declaraciones de la dirigente colombiana.

Hacer invivible este país

En un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales, Marín habló sobre lo que, desde su perspectiva, debía hacer la oposición frente al gobierno de Abelardo De La Espriella.

Su mensaje fue directo. “Lo que se viene, camaradas, es calle”, dijo, invitando a sus seguidores a prepararse para la movilización. Después lanzó la frase que terminaría convirtiéndose en el centro de toda la controversia: la tarea era “hacer invivible este país” al nuevo presidente.

También habló de “gastar suela” y de permanecer en las calles para enfrentar políticamente a la derecha.

De las redes sociales a la Fiscalía

La polémica no tardó en escalar.

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Una organización de abogados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Marín, solicitando que se investigaran posibles delitos de terrorismo e instigación a delinquir.

El episodio adquirió entonces una dimensión mucho mayor. Ya no era solamente una discusión sobre qué quiso decir una dirigente política en un video. La discusión comenzó a girar alrededor de los límites entre la protesta, la oposición política, la retórica incendiaria y una eventual incitación a la violencia.

La advertencia de Christopher Landau

A finales de junio, Christopher Landau fue informado del caso.

El funcionario estadounidense calificó entonces el contenido del video como preocupante y anunció que revisaría la situación migratoria de Marín.

Aquella primera reacción generó incluso una noticia falsa. En julio circuló una imagen que atribuía a Marco Rubio el anuncio de que ya le habían retirado la visa a la activista. ColombiaCheck verificó la información y concluyó que en ese momento no existía evidencia de que Rubio hubiera anunciado tal decisión.

Estados Unidos: tener opiniones políticas no da derecho a entrar

Landau anunció este 25 de agosto que la visa de Marín había sido revocada.

Su argumento fue particularmente contundente. Estados Unidos reconoce que Marín tiene derecho a sus opiniones políticas. Pero eso, aclaró, no significa que tenga derecho a ingresar a territorio estadounidense.

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El Departamento de Estado sostuvo que no da la bienvenida a personas que persiguen la oposición política mediante la violencia o la intimidación.

La diferencia no es menor. Washington no está diciendo que Marín haya sido condenada por un tribunal estadounidense ni que exista una sentencia colombiana que determine que cometió actos violentos. La decisión corresponde al gobierno estadounidense y se refiere a su autorización para ingresar al país.

Una decisión que también tiene política

El caso resulta llamativo porque muestra hasta dónde puede viajar una declaración hecha en medio de una disputa política doméstica.

Marín hablaba para un público colombiano. Su mensaje estaba dirigido a la oposición de izquierda y particularmente a los sectores vinculados con la Juventud Comunista.

Pero el video terminó siendo utilizado por sectores de la derecha colombiana para cuestionarla y posteriormente llegó a las autoridades estadounidenses.

La controversia también refleja la nueva sensibilidad de Washington frente a expresiones que sus funcionarios interpretan como amenazas, intimidación o promoción de violencia política.

¿Fue una amenaza o una consigna política?

Ahí permanece la discusión más incómoda.

Marín ha sostenido que sus palabras fueron sacadas de contexto y que su llamado correspondía a la movilización social y a la oposición política, no a actos violentos.

Sus críticos, en cambio, consideran que expresiones como “hacer invivible” un gobierno y llamar permanentemente a las calles pueden convertirse en algo más que una simple consigna política.

La verdad probablemente se encuentre en la interpretación que cada sector haga de esas palabras.

Pero hay un hecho que ya no está sujeto a interpretación: Viviana Marín perdió su visa estadounidense.

Y lo que empezó como un video de una dirigente política colombiana terminó convertido en un asunto internacional.

La paradoja

Hay una ironía difícil de ignorar.

Una dirigente que reivindica la calle como escenario de lucha política terminó encontrándose con una decisión tomada muy lejos de las calles colombianas, en los despachos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Y mientras en Colombia continuará seguramente la discusión sobre si su mensaje fue una legítima expresión de oposición o una peligrosa invitación a la confrontación, para Washington la discusión parece haber terminado, al menos por ahora.

La visa fue revocada.

El episodio deja además una pregunta abierta que trasciende a Viviana Marín:

¿Dónde termina el derecho a la protesta política y dónde comienza, para un gobierno extranjero, la intimidación que justifica cerrar las puertas de su territorio?

Esa discusión apenas comienza. Y esta vez, la pelea política colombiana no se quedó en Colombia.

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