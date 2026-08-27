Así podrá ver gratis a Wisin, Francy y Los 50 de Joselito en un festival que busca ayudar a las víctimas del terremoto

El Festival de la Solidaridad es una iniciativa de la Fundación Solidaridad por Colombia que se llevará a cabo este 29 de agosto en El Campín de Bogotá

El estadio Nemesio Camacho será escenario el próximo sábado 29 de agosto de una jornada que reunirá música y actividades de solidaridad. Durante el Festival de la Solidaridad se presentarán artistas nacionales e internacionales como Wisin, Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros, Los 50 de Joselito, Herencia de Timbiquí, Ciro Quiñones y Kash.

Las puertas del estadio abrirán desde temprano para dar paso a la programación cultural. Los ciudadanos podrán asistir sin pagar entrada, pero deberán completar previamente el proceso dispuesto por la organización para obtener su boleta.

El registro se realiza a través de www.caminatadelasolidaridad.com. Allí los asistentes podrán reclamar el ingreso para la jornada, que tendrá lugar durante el fin de semana de la Solidaridad por Colombia.

¿Qué es el Festival de la Solidaridad

Además de la programación artística, el evento tendrá un componente directamente relacionado con la emergencia que atraviesan las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y que dejó damnificados en el Eje Cafetero, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó. Los recursos recaudados serán destinados a las víctimas, como parte de las acciones impulsadas por la organización.

El Festival hace parte de una iniciativa que tiene más de cinco décadas de trayectoria. Según la información entregada por la Fundación Solidaridad por Colombia, 51 años de trabajo han permitido transformar las condiciones de vida de más de cinco millones de colombianos.

La agenda continuará el domingo 30 de agosto con la Carrera de la Solidaridad. Ambas actividades hacen parte de una programación que busca reunir a ciudadanos alrededor de los programas sociales de la Fundación, dirigidos principalmente a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones para quienes asistirán

Por tratarse de una jornada que se extenderá durante varias horas, la organización recomienda acudir con ropa cómoda y zapatos cerrados, preferiblemente tenis. También se aconseja tener en cuenta las condiciones del clima, debido a que parte de la actividad se desarrollará al aire libre.

El evento contará además con un esquema de atención para responder ante posibles emergencias. Habrá enfermerías fijas y móviles, ambulancias medicalizadas y personal paramédico ubicado en diferentes sectores del escenario.

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