- La tienda de cosméticos que empodera a las mujeres en el sur de Bogotá

Daissy recuerda bien la decisión que le cambió la vida. Tenía un empleo estable, con la seguridad que muchos buscan, pero dentro de ella pesaba más el deseo de crear algo propio, algo que conectara con sus pasiones y que además abriera caminos para otras mujeres. Así nació Bellissima, una tienda de cosméticos y artículos de belleza ubicada en el barrio Nariño Sur de Bogotá, que en solo tres años se ha convertido en un punto de referencia para sus clientas.

Desde abril de 2023, cuando abrió sus puertas, Bellissima se ha consolidado como mucho más que un comercio. Comprar un tinte o un labial allí no es solo una transacción, es parte de una experiencia centrada en el autocuidado y la confianza.

Leer más: La bodega oculta de Postobón para conseguir productos a mejor precio, tienen descuentos especiales

Para la marca, la belleza no se reduce a lo estético. Cree firmemente que cuidar de la apariencia igualmente es cuidar a la persona. Por eso, la atención en la tienda va más allá del mostrador. Se ofrece acompañamiento y asesoría personalizada, un valor agregado que hace que muchas clientas regresen sabiendo que encontrarán un espacio cercano y confiable.

Ese mismo cuidado de igual manera se extiende a otros espacios, como el hogar. Bellissima representa una fuente de ingresos para mujeres que buscan iniciarse en el mundo laboral, incluso sin experiencia. El emprendimiento ofrece modelos de colaboración tanto directa como indirecta, permitiendo que más personas se sumen a su ecosistema.

Los tintes representan el 26% de las ventas anuales, seguidos por los tratamientos capilares con 17% y el maquillaje con 16%. Su portafolio incluye marcas reconocidas como Masglo, Belier, Ana María, Igora, Lehit y PROSA. Pero su misión va más allá: lanzar su propia línea de productos en menos de dos años.

El crecimiento de Bellissima asimismo está ligado al auge de la industria de la belleza en Colombia. En 2024, este sector movió más de 3 mil millones de dólares, un 16% más que el año anterior. El maquillaje fue la categoría con mayor crecimiento, superando el 10%, lo que demuestra que el interés por la estética está más presente que nunca.

Ese boom se refleja en espacios como la Feria Belleza y Salud en Corferias, donde más de 60.000 personas recorrieron los pabellones en busca de novedades. Entre grandes marcas y pequeños emprendimientos, se respira el mismo aire: el de una industria en expansión que abre la puerta a negocios como Bellissima.

Leer más: Entre postres, startups y política: ¿A qué se dedican los hijos de María Fernanda Cabal?

Daissy lo entendió desde el principio. No eligió al azar el lugar para abrir su tienda. Conocía a las mujeres de su barrio, sabía lo que significaba para ellas contar con productos de calidad cerca de casa y, sobre todo, lo valioso de tener un lugar donde no solo se compra, sino igualmente se conversa, se pregunta y se recibe un consejo.

Con su marca quería crear un espacio donde cada clienta encontrara algo más que estantes llenos de cosméticos. Y lo logró. Sus clientas no solo llegan en busca de maquillaje, sino de herramientas para sentirse más empoderadas mientras realzan su belleza. Esa ha sido la clave para que regresen una y otra vez, muchas veces trayendo a nuevas clientas de la mano.

Hoy su comunidad supera las 1.600 personas, y no solo son mujeres. Cada vez más hombres se interesan por su imagen, y marcas como Bellissima, que ofrecen atención personalizada, hacen que este mercado igualmente los acoja. Además, dentro de su catálogo, cuentan con productos para niños y niñas que buscan cuidar de sí mismos desde temprana edad.

El futuro ya está en marcha. La tienda ha fortalecido su presencia digital y busca llegar a más personas dentro y fuera de Bogotá. La compañía sigue enfocada en cumplir con la promesa de crear un producto completamente original, el cual llevó a que la emprendedora dejara su empleo seguro. Su propuesta será una marca construida desde la experiencia, con productos accesibles y pensados en las necesidades reales de sus clientes.

Mientras tanto, sigue consolidando su lugar en el mercado. Este último trimestre del año es el más importante, y ya han planeado ofertas y lanzamientos para acompañar los momentos más especiales de fin de año.

Después de tres años de trabajo, Bellissima es el reflejo de una mujer que convirtió su pasión en un proyecto de vida y en una comunidad que crece con paso firme. Allí, en la calle 11 sur, entre barrios populares y clientas fieles, Bellissima demuestra que la belleza igualmente puede ser un camino hacia la independencia y el empoderamiento.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.