- La bonanza petrolera de un pequeño país del caribe a la que le están sacando jugo tres constructoras colombianas

A Guyana no han llegado en forma las de servicios petroleros, pero si aterrizaron HMV Ingenieros, SIITCA y Drominc, subidiaria de Dromos Pavimentos

La tercera parte del petróleo y gas que se ha encontrado en el mundo en los últimos años ha salido de un pequeño país del Caribe: Guyana. Su crecimiento económico es notable con índices del 24 % gracias a los descubrimientos en sus aguas profundas. Extraen 9.000 millones de barriles mar adentro y otros 3.000 millones en la frontera terrestre con Venezuela que se extiende hasta Surinam.

Colombia abrió embajada a comienzos del año pasado y fue así como en marzo del 2025 presentó cartas credenciales el sanandresano Graybern Livingston ante el presidente de ese país, de origen musulmán Mohamed Irfaan Ali, quien fue reelegido para un nuevo período. Acaba de aterrizar como cónsul en Guyana, Alberto Casanaova, después de haber estado en Berlín y haber sido el primer director del Departamento Nacional de Inteligencia que nombró Petro, compañero suyo en las filas del M-19, quien fue reemplazado por Carlos Ramón González, prófugo en Nicaragua.

Las oportunidades de negocios han empezado a llegar para los colombianos, pero no en el sector que se esperaba, de servicios petroleros, sino en obras de infraestructura.

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana, el país con más alo crecimiento de la región

Allí está ya la firma HMV ingenieros fundada por Álvaro Villegas Mejía en los años 60 ofreciendo su conocimiento y experiencia de décadas. Participa en la expansión y modernización de las instalaciones de Machinery Corporation of Guyana Limited (Macorp), el único distribuidor oficial de Caterpillar desde 1993. Están construyendo una sede integral para servicios de maquinaria pesada, repuestos, mantenimiento y capacitación en sectores clave. Es un proyecto de siete edificios diseñados para cubrir el portafolio de servicios de la empresa en los sectores de petróleo, gas, minería, energía y agricultura.

El músculo de HMV para incursionar en países como Guyana es el resultado de la integración de la firma original Mejía Villegas de Medellín, experta en ingeniería civil y electromecánica e Hidroestudios de Bogotá fundada por Julio Escobar, Ernesto Carrizosa, Carlos Tamayo y Hernando Durán,.

HMV también está activamente involucrada en el desarrollo de subestaciones y soluciones tecnológicas para la red eléctrica de Guyana. Está presente en Tout Lui Faut (que significa "Dáselo todo" en francés), una subestación moderna que utiliza tecnología avanzada para gestionar redes eléctricas de 33 kV, para la distribución de energía. Se incluye el suministro de un transformador de gran potencia de 10 MVA 33 / 13,8 kV. que reduce un voltaje de alta tensión de (33 kV a 13,8 kV), para distribuir electricidad a zonas industriales o residenciales.

Han logrado encajar con su experiencia en Colombia pero también en los 35 países donde han trabajado en sus más de seis décadas, entre ellos Perú, Brasil, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, África y Oceanía. William Paredes es el presidente de la compañía desde 2019 y tiene su sede en Miami desde donde le da manejo de multinacional.

SIITCA Construcciones de origen cartagenero supo entrar a Guyana

Otra empresa de ingeniería de origen cartagenero con presencia en Guyana es SITTCA Construcciones S.A.S. con 16 años de trayectoria dedicada a proveer soluciones especializadas para sectores de petróleo y gas (Oil & Gas), petroquímico, energético, minero y de construcción. La compañía tiene su sede principal en Cartagena y presencia significativa también en Barrancabermeja, Bogotá, Panamá y Guyana.

Desde su fundación en 1999 en Venezuela y su consolidación en Colombia desde 2008, SITTCA ha desarrollado una amplia oferta de servicios industriales para proyectos complejos.

La cabeza de la compañía es la ingeniera María Judith Vélez Murillo, quien estableció en 2024 una relación estratégica con Excel Guyana Inc., donde identificaron oportunidades significativas en un mercado emergente enfocado en el desarrollo de la industria de hidrocarburos y servicios conexos.

Abrió una oficina en Georgetown, para prestar servicios directamente, atender clientes locales y regionales, y trabajar de cerca con contratistas y socios guyaneses en proyectos energéticos e industriales. Llega con la experiencia de haber trabajado en más de 1.000 proyectos a nivel nacional e internacional con clientes importantes como Ecopetrol, Refinerías de Colombia (Reficar), Tenaris, Surtigas, Enel y otras empresas energéticas y petroquímicas.

Producción de asfalto, otra oportunidad de los colombianos

La empresa de origen nacional, Dromos Mining and Construction Inc. (Drominc) creada para la operación en Guyana con la experiencia de Dromos Pavimentos SAS con gran capacidad instalada en Colombia para producir hasta 250.000 toneladas de mezclas asfálticas; lograron el contrato del mantenimiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Inauguración de la lanta de asfalto de Drominc en Guyana, con el presidente de Guyana Mohamed Irfaan Ali y el expresidente colombiano Iván Duque

Liderada en Guyana por el ingeniero Fabio Rivera, inauguraron en mayo de 2025 una planta de asfalto de última generación en Georgetown. Se asociaron en el proyecto con un socio local, Macorp, lo cual facilitó una adecuada articulación con proveedores guyaneses, autoridades y actores del sector público y privado y también con los líderes políticos, al punto que a la inauguración asistieron el presidente Mohamed Irfaan Ali y el expresidente colombiano Iván Duque.

Son muchas las compañías de servicios petroleros que hay en Colombia con capacidad para incursionar en el país más pequeño de Suramérica cuyo boom petrolero la ha convertido en un fenómeno económico con oportunidades para todo el mundo y podrían entrar incluso de la mano de los que ya están como ExxonMobil operador líder del bloque Stabroek, también están Hess Corporation la china CNOOC Petroleum Guyana Limited, y la francsa TotalEnergies, entre otras.

Le puede interesar: El megaboom petrolero de Guyana que atrajo a las grandes petroleras del mundo

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.