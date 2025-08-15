La impresionante camioneta de Volvo que combina potencia, comodidad y elegancia

Además de ser híbrida, la XC60 es una verdadera joya de la marca, siendo una opción atractiva. Le contamos todo lo que debe saber de este modelo y su precio

Desde sus inicios, Volvo se ha caracterizado por redefinir el concepto de seguridad, ofreciendo vehículos atractivos, funcionales y que van mucho más allá de lo convencional. En Colombia, su propuesta se ha enfocado en mantener esos estándares, sumando además un portafolio amigable con el medio ambiente, con opciones híbridas y eléctricas. Entre ellas se encuentra un modelo que sorprende en todos los aspectos: la Volvo XC60, una camioneta de Volvo capaz de enamorar a primera vista, con un precio que se justifica por todo lo que ofrece.

XC60: un diseño que conquista desde el primer vistazo

La XC60 es una auténtica obra de arte sobre ruedas, con un diseño exterior audaz, elegante y sofisticado. Sus dimensiones la convierten en una opción robusta para quienes aman los vehículos amplios e imponentes, pero sin perder ese porte atractivo que caracteriza a este modelo y, en general, a toda la marca.

Al pasar al interior, nos encontramos con un habitáculo minimalista y refinado. Su cojinería en mezcla de lana hecha a medida es apenas el inicio de una experiencia de comodidad y tranquilidad que envuelve a todos los pasajeros. La decoración en madera flotante crea un vínculo con la naturaleza, mientras que la palanca de cambios en cristal, diseñada por Orrefors, aporta un toque de lujo artesanal.

El espacio es generoso y la iluminación natural fluye gracias a su impresionante techo panorámico. En cuanto al sonido, Volvo ofrece dos opciones según la versión: un sistema de Bowers & Wilkins o uno firmado por Harman Kardon, ambos diseñados para una experiencia acústica envolvente.

Interior de la Volvo XC60.

En tecnología, la XC60 incorpora uno de los mejores sistemas de navegación de su clase, con Google Assistant y Google Play integrados. Además, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay, permitiendo conectar dispositivos y reproducir música con total facilidad.

Seguridad y potencia: la esencia Volvo

Si hay algo que distingue a Volvo es su enfoque en la seguridad, y la XC60 no es la excepción. Está equipada con una amplia gama de asistencias, como:

Reversa asistida con total confianza.

Ayuda para cruzar en tráfico de sentido contrario.

Sistemas para evitar colisiones.

Funciones que reducen el estrés en tráfico intenso.

Detección y corrección de desvíos.

Vista panorámica de 360° para facilitar el aparcamiento.

En cuanto a desempeño, esta camioneta es cómoda, eficiente y segura, pero también ágil y divertida de conducir. Puede generar hasta 462 caballos de potencia combinados con 709 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 4,8 segundos. Al ser un híbrido enchufable, ofrece alrededor de 81 km de autonomía en modo eléctrico y más de 400 km funcionando únicamente con gasolina.

En resumen, la Volvo XC60 es uno de los modelos más completos de su categoría, combinando seguridad, potencia, diseño y tecnología de primer nivel. En Colombia, está disponible desde $339.990.000, un valor que refleja su nivel de equipamiento y prestaciones.

Y si todavía queda alguna duda, la mejor forma de convencerse es vivir la experiencia: agendar un test drive y descubrir todo lo que esta camioneta tiene para ofrecer, por algo se ha convertido en el modelo más vendido de la marca.

