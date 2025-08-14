Esta ciudad colombiana se convirtió en uno de los 5 mejores destinos para comer en todo el mundo

Anuncios.

El país ha empezado a ganar un rol protagónico a nivel mundial, gracias a múltiples destinos que conquistan a sus visitantes. De hecho, se ha hecho habitual que algunas de las capitales de Colombia hagan parte de importantes rankings de todo tipo, incluyendo el contexto gastronómico. Es por esto que una ciudad colombiana logró meterse entre las mejores para comer en todo el mundo, un logro significativo que sigue posicionando al país en esta categoría e impulsa el turismo, lo que sin duda es bastante positivo.

Anuncios.

La ciudad colombiana que ahora compite como uno de los mejores destinos para comer en el mundo

La famosa empresa Time Out, dedicada a ofrecer guías y recomendaciones sobre lo mejor del entretenimiento y la cultura en ciudades de todo el planeta, compartió su lista de los mejores destinos para comer. En el ranking figuran varias ciudades de Europa y Asia, pero la que más destaca para Colombia es una que está ubicada en Sudamérica.

Se trata de la única ciudad colombiana que entró en esta clasificación, y no es el único aspecto en el que brilla. Estamos hablando de Medellín, capital de Antioquia, que ha logrado convertirse en una de las urbes más relevantes del país en el panorama internacional. Muchos visitantes se dan cita en esta ciudad para disfrutar de su oferta cultural, sus destinos imperdibles e incluso sus festividades. Sin embargo, hay un detalle que la posicionó en esta exclusiva lista: fue escogida por Time Out como uno de los mejores destinos para comer en todo el mundo.

Anuncios.

|Le puede interesar El famoso hotel de Antioquia de más de 100 años donde se hospedaron Celia Cruz, Cantinflas y más

Anuncios..

Este reconocimiento se obtuvo a través de encuestas y también de la evaluación de expertos en gastronomía. Uno de los puntos que más sobresalen es lo asequible de su oferta culinaria. No es un secreto que, además de los populares platos típicos antioqueños, la comida callejera y las preparaciones innovadoras han tomado un papel protagónico en la escena gastronómica de Medellín.

Un lugar diverso, con opciones para todos los gustos. Así, la capital de Antioquia se sigue consolidando como uno de los destinos más importantes de Colombia, no solo a nivel gastronómico. Hoy Medellín compite con otras ciudades internacionales como Nueva Orleans, Bangkok y muchas más.

Vea también: