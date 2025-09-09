La icónica camiseta que vistió la selección Colombia para Italia 90 volverá a estar a la venta

Esta prenda es recordada por los hinchas como un ícono, el Pibe Valderrama y estará disponible en Adidas próximamente

Esta prenda es recordada por los hinchas como un ícono, el Pibe Valderrama y René Higuita fueron algunos de los que la vistieron.

Corría el día 23 de junio del año 1990 en Italia, se celebraba la Copa Mundial de Fútbol. En la cancha estaban René Higuita, Andrés Escobar, Freddy Rincón, Carlos Valderrama y toda la nómina de la Selección Colombia. A su alrededor se sentía la tensión.

El equipo se jugaba la permanencia en los octavos de final, tras regresar al campeonato luego de 28 años de ausencia. La pasión de todo un país descansaba sobre sus hombros, pero iban perdiendo. A seis minutos del final, Camerún ya había anotado dos goles y el ánimo estaba por el suelo. Entonces, Bernardo Redín irrumpió con determinación: esquivó a los defensores que lo perseguían con velocidad y marcó un gol crucial, encendiendo de nuevo la esperanza de su nación.

Los colombianos celebraron el gol a pesar de saber que la alegría sería pasajera. Eran conscientes de que, si el marcador seguía favoreciendo al equipo africano, quedarían eliminados. Finalmente, la suerte no estuvo de su lado: el equipo no pudo evitar su destino y quedó fuera de los cuartos de final.

La camiseta que vestían en aquella derrota quedó en la memoria. Su cuello redondo color amarillo pastel acompañado de las franjas rojas y azules que se posicionaban en los hombros pasó a la historia como uno de los uniformes más icónicos que vistió la Selección.

Ahora, 35 años después, esta pieza está de vuelta. El portal especializado Footy Headlines lo confirmó: “Adidas relanzará la legendaria camiseta local de Colombia del Mundial de 1990. Esta esperadísima nueva versión rinde homenaje a una de las camisetas de fútbol más icónicas de los 90 y se lanzará antes del Mundial de 2026”.

Aunque la fecha de lanzamiento no es clara, se espera que a finales de este año la prenda ya esté a la venta. Esta decisión se debe a una estrategia de la compañía alemana de ropa deportiva de revivir clásicos de su catálogo de todas las selecciones del mundo, sacando a relucir los diseños más recordados. Entre los países tendrán esta revitalización se encuentran Argentina, Alemania, Bélgica, México, España, Chile e Italia.

