Rebeca Castillo, la Miss Amazonas no aguantó y dejó botado su puesto en el reality de RCN

La ex participante del certamen confirmó que la decisión fue “por amor propio” y muchos aplaudieron su decisión

Claudia Bahamón fue la responsable de comunicar la decisión de Rebeca Castillo, Miss Amazonas. “Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos. Y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”, anunció frente a las cámaras del canal RCN.

La ex participante dio sus declaraciones. La razón principal por la que decidió retirarse fue por amor propio, quiere enfocarse en perfeccionar sus habilidades para que en unos años pueda volver a participar en certámenes y estar preparada física y mentalmente para los retos que conlleva estar en el ojo público en un concurso de belleza.

Las otras participantes del concurso no escatimaron al referirse sobre su salida. La representante del departamento de Nariño se alivió, porque según ella, tenía a las demás candidatas en una “situación muy incómoda”. Bolívar se sumó a su declaración, asegurando que no era posible que 28 chicas fuesen malas y una sola buena.

Aunque no hay información pública que deje constancia sobre la actitud de Castillo dentro del set, lo que sí está claro es el odio que recibió en redes sociales desde la primera emisión. Los televidentes, quienes se coronan como el cuarto jurado del reality, mostraron su descontento con la representante del Amazonas. Quien parece no cumplía los estándares de belleza requeridos.

El bajo rating de Miss Universe Colombia: el reality

A pesar de los esfuerzos de Claudia Bahamón como productora ejecutiva del programa, el reality show no alcanza a puntear entre los programas con mayor rating en el país. Según Kantar Ibope Media no llega ni al top 10 de los programas más vistos del país, por lo menos en su segundo fin de semana.

🇨🇴#RatingOficial 5, 6 y 7 de septiembre de 2025 pic.twitter.com/GRGROfD74A — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) September 8, 2025

Sábados Felices, La Red, y Los Informantes son algunos títulos que le impiden ascender al certamen de belleza.

La razón de este declive puede tener raíz en que la apuesta de RCN Televisión era arriesgada desde un principio. Es la primera vez que la competencia se realiza en formato para televisión que busca mostrar el proceso de formación y selección de la representante nacional al Miss Universo. La elección del jurado, prometía atraer audiencia, conformado por la actriz Valerie Domínguez, la Señorita Colombia 2015, Andrea Tovar y el diseñador Hernán Zajar.