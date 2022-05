La humillada que le pegó Christian Nodal a Belinda

.Publicidad.

La farándula mexicana tambaleó cuando se conoció la inesperada ruptura de los dos cantantes, tiempo después de haberse comprometido, protagonizado un apasionado romance y hasta haber presumido su amor en revistas. El anuncio lo hicieron a inicios de febrero, cuando se rumoraba que todo se debía a un inconveniente económico entre ambos. Pues ahora fue el mismo Nodal quien confirmó la razón: en un supuesto chat con su ahora exnovia, la cantante le pedía plata para arreglarse sus dientes y de la nada, tal vez ante la negativa del hombre, terminaba su relación con varias frases hirientes.

En un solo trino, el cantante 10 años menor que la artista, no solo reveló la conversación y posible razón, también atacó a los papás de la famosa que tanto se han encargado de culparlo del fin del romance. "20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cané de dar se acabó todo" finalizó Nodal, a quien no le perdonan en redes haber publicado la privacidad de un chat con Belinda.

