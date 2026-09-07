- Falcao, Viviane Morales y más: los famosos que se hicieron cristianos en la iglesia de Darío Silva-Silva

Falcao, Juan Manuel Santos, José Ordóñez y otras figuras encontraron en la iglesia de Darío Silva-Silva un espacio para profesar su fe

Cuando nació Casa Sobre la Roca en Bogotá, apenas era una congregación de unas 72 personas. Sin embargo, la fe de Darío Silva-Silva y su esposa, Esther Lucía Ángel, fue tanta que el tiempo les respondió, llevándolos a tener una de las congregaciones cristianas protestantes más influyentes de Colombia. Su presencia en el país se extendió a más de 27 sedes en ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira, entre otras. Incluso, saltaron al exterior, llegando a tener nueve sedes internacionales.

Durante años, este lugar se convirtió en el refugio de cientos de miles. Un espacio que terminó incluso congregando a diferentes figuras reconocidas del país que fueron cobijadas por Darío, quien se convirtió en su pastor y guía espiritual durante múltiples años.

Los famosos que cobijó Darío Silva-Silva en Casa Sobre la Roca

Una de las figuras más emblemáticas que asistió a Casa Sobre la Roca fue el famoso futbolista Radamel Falcao García. Esta fue una de sus muestras para profesar su creencia en Dios. Pero no solo deportistas se congregaron en la que fue la iglesia de Darío Silva-Silva, pues el pastor huilense también guió a figuras como el comediante y actor José Ordóñez, quien ha sido considerado como un miembro activo de esta congregación e incluso ha llegado a predicar en varios eventos.

Figuras políticas también encontraron refugio en este lugar. Una de ellas fue Viviane Morales y su esposo, Carlos Alonso Lucio. De hecho, se dice que fue Silva el encargado de casar a este par. Incluso, Juan Manuel Santos, durante sus periodos de gobierno como presidente, asistió en varias ocasiones como invitado especial a algunos eventos realizados en la iglesia.

Darío Silva-Silva también pastoreó a figuras del entretenimiento. Entre ellas se encuentra la exseñorita Colombia Tatiana Castro Abuchaibe, quien se enfocó en el camino de la fe en Casa Sobre la Roca. De hecho, esto mismo le ha permitido desempeñarse como predicadora y conferencista.

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También está la reconocida actriz Ana María Estupiñán, quien ha utilizado sus redes sociales para compartir contenidos relacionados con su fe y participar en diversas actividades juveniles.

Una iglesia reconocida que estuvo al frente de varias figuras públicas y que, sin duda, consiguió convertirse en una de las congregaciones más fuertes del país. Un lugar levantado por un hombre de fe que terminó convirtiéndose en un referente para muchos y que ha inspirado a bastantes personas en este camino del cristianismo.

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