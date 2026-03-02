Cómo fue la operación que llevó a asesinar de un golpe al ayatolá supremo y a 10 hombres de su poderosa cúpula  

Durante meses la CIA lo rastreó y compartió la información con Israel para que la acción fuera certera y en 24 horas habrían también aniquilado al sucesor de Jameni

No habían pasado 24 horas desde que el ayatolá Alireza Arafi, de 66 años, fuera nombrado el domingo como el tercer miembro del consejo interino que liderará el país tras la muerte del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, cuando algunos medios de Israel, Estados Unidos e Irán informaron que también habría caído en los últimos ataques.

Arafi asumiría junto al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.

Es clérigo y jurista chií que actualmente ejerce como presidente del Centro de Gestión de los Seminarios Islámicos del país, miembro del Consejo de Guardianes y segundo vicepresidente de la Asamblea de Expertos para el Liderazgo, según la página de la Asamblea de Discernimiento. A los 66 años, Alireza Arafi encarna el entrelazamiento entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán. Su muerte deberá ser confirmada.

El rastreo de Jamenei por parte de la CIA

La operación de Estados Unidos “Operación Furia Épica” y por Israel “Operación Rugido del León”, fue el último eslabón del trabajo que por mesesrealizó Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para suministrar información a Israel sobre los movimientos del líder supremo iraní, Alì Jamenei, lo que permitió atacar en el momento preciso con misiles de largo alcance. Así lo consiguieron.

En un trabajo conjunto entre Estados Unidos e Israel, se logró dar con el paradero de Jameneí, mediante una rigurosa vigilancia que incluía conocer sus movimientos, sus reuniones, sus patrones, dónde dormía y hasta el lugar en el que estaría para ejecutar el ataque con misiles de largo alcance.

El 'New York Times' y el 'Wall Street Journal' revelaron que la CIA pudo localizar el lugar donde se reunían los dirigentes políticos y militares iraníes en un complejo gubernamental en el centro de Teherán el sábado por la mañana, y facilitó esta información a Israel, lo que permitió a Tel Aviv ajustar el momento del ataque y llevarlo a cabo a plena luz del día.

Israel confirmó que los agentes de inteligencia supervisaron tres reuniones simultáneas en el complejo, en las que los dirigentes se reunieron en las oficinas de la presidencia iraní, la oficina del líder supremo y el Consejo de Seguridad Nacional iraní.

El ataque estaba previsto que se llevara a cabo por la noche al amparo de la oscuridad, pero la información de la reunión diurna llevó a Israel a ajustar el calendario, y Amos Yadlin, ex jefe de la inteligencia militar israelí, describió el ataque diurno como una "sorpresa táctica". La operación comenzó hacia las 6:00, hora de Israel, y los ataques alcanzaron el complejo hacia las 9:40, hora de Teherán, dos horas y cinco minutos después de que despegaran los aviones.

Un responsable militar israelí declaró que el ataque se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares de Teherán, uno de los cuales era precisamente donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad iraníes.

El líder supremo y la cúpula caída en el bombardeo

La muerte del líder supremo tomó algunas horas en ser confirmada. Benjamin Netanyahu la anunció y posteriormente el presidente Donald Trump a través de un video en su red Truth Social, Horas después, un presentador iraní, entre llanto, lo reveló en televisión. Varios altos cargos militares y políticos murieron en los ataques,

Las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron este domingo la lista de altos cargos iraníes que, según esa institución, murieron durante los bombardeos coordinados con Estados Unidos contra Irán

Además de Jamenei murieron:

-Abdol-Rahim Mosavi, jefe del Estado Mayor iraní.

-Mohammad Hossein Bagheri, exjefe del Estado Mayor.

-Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Gholam Ali Rashid, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya (Comando de Emergencia).

-Amir Ali Hajzadeh, comandante de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Hossein Mahdavi, comandante del Cuerpo Siria-Líbano de la Fuerza Quds.

En un recuento adicional, medios y fuentes oficiales reportaron la muerte de otros altos funcionarios:

-Ali Shamkhani, asesor principal del líder supremo y secretario del Consejo de Defensa.

-Mohammad Pakpour, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

-Amir Nasirzadeh, ministro de Defensa.

-Mohammad Shirazi, jefe de la Oficina Militar del líder supremo.

-Saleh Asadi (o Salah Asadi), alto funcionario de inteligencia y jefe del comando de emergencias de inteligencia.

-Hossein Jabal Amelian, jefe de SPND (organismo vinculado a investigación nuclear).

-Reza Mozaffari-Nia, exjefe de SPND.

Las cuentas de Trump

Según declaraciones de Trump, el ataque coordinado dejó más de 48 líderes muertos en total. El domingo la cuenta subió. Otros medios informaron que también habría fallecido el expresidente de Irán (2005-2013), Mahmoud Ahmadinejad, aunque esta información aún no ha sido oficialmente confirmada. Ahmadinejad fue un actor clave en la consolidación inicial del eje Caracas–Teherán junto a Hugo Chávez. Con Maduro, la relación fue más de continuidad política e ideológica que de construcción personal directa, ya que coincidieron poco tiempo como presidentes.

Donald Trump se mostró dispuesto a continuar y prevé operaciones militares contra Irán durante cuatro semanas, según declaró al periódico británico Daily Mail. Los analistas estacan que la ofensiva realizada por Israel es el pararrayos de Trump porque requeriría aprobación del Congreso, y cargar con el aumento del precio del petróleo y la inflación. El consenso de los expertos es que si para Washington, Iràn representa una amenaza estratégica, para Israel es amenaza existencial. El mundo, atemorizado busca todavía explicaciones.

