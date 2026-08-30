La historia de los candados y cerraduras Yale que llevan 80 años asegurando puertas en Colombia

La empresa fundada en 1840 por el ingeniero Linus Yale, y hoy en poder del gigante sueco Assa Abloy, enfrenta el desafío de ofrecer entrada a la seguridad digital

La marca Yale aterrizó en Colombia en 1964, más de un siglo después de su fundación, y no se limitó a distribuir sus productos fabricados en Estocolmo, sino que instaló su propia planta en Bogotá en 1964, Cerracol S.A., dedicada a la producción de candados.

En 2019, el 71% de la compañía fue adquirido por Assa Abloy AB, el líder mundial en seguridad nacido apenas cinco años antes de la fusión entre la sueca Assa y la finlandesa Abloy. La empresa pasó, entonces, a llamarse Assa Abloy Colombia S.A.S. Posteriormente, la matriz sueca adquirió el 29% restante que estaba en manos de Yale Security Inc., asumiendo el control del 100% de la operación nacional.

Previamente, en septiembre de 2001, el Grupo Assa Abloy había fortalecido su presencia en Latinoamérica al adquirir Phillips. La emblemática firma mexicana, que comenzó en 1959 como un pequeño taller de cerrajería, se consolidó en los años 70 como líder en ese país, para finales de siglo, poseía la fábrica de cerraduras y candados más grande de América Latina.

En el mercado colombiano, el 15% de las ventas nacionales se produce en la planta de Bogotá. Allí, destaca el clásico candado tipo alemán, reconocido por su robustez, sistema de doble bloqueo y alta resistencia al impacto, siendo el número 1 en las preferencias de los clientes y el más recordado como marca incluso en los rincones más aparatados del país.

Yale es el creador del sistema de cerradura de pines y Abloy del cilindro de discos giratorio

Sus principales grupos de clientes son el sector hotelero -ya que utiliza cerraduras electrónicas RFID y control de accesos- el sector corporativo, el de oficinas de salud e institucional con cerraduras biométricas y puertas de seguridad y los hogares, que son atendidos a través de la red de distribución de Yale Home Colombia y Phillips.

Un mercado que crece y se diversifica

La demanda de seguridad crece en un país debido al incremento de los robos de las amenazas y a los altos costos de la vigilancia humana, en el 2026 un puesto de vigilancia de 24 horas pasó de $ 14,9 millones a cerca de $ 19.6 millones. Esta alza de más del 30 % presionó las tarifas de vigilancia privada y haciendo más atractivas las soluciones de seguridad que no dependen de personal permanente.

Le podría interesar: Las 5 Localidades de Bogotá donde los ladrones de casas tienen azotados a sus residentes

Ante la crítica realidad, las cerraduras digitales automatizadas se han convertido en una atractiva alternativa: hoy en día ya no se requiere que un vigilante reconozca al propietario en la entrada de un conjunto residencial, sino que mediante reconocimiento facial o huella dactilar se puede acceder de forma segura, reduciendo la necesidad de contar con personal las 24 horas del día. Actualmente, a siete de cada diez puertas nuevas se les instala una cerradura digital y Yale participa del creciente mercado.

En su planta de Bogotá, se fabrican candados, puertas con seguridad digital, cerraduras convencionales y puertas contra incendios, entre otros productos. De su producción total, el 30% corresponde a productos electromecánicos, el 30% a automatización de entradas, el 15% a puertas y herrajes de seguridad y el 25% a cerraduras mecánicas.

Lo mas instalado en Colombia y el mundo son las cerraduras digitales biométricas de huella dactilar, código PIN y control por App

Un legado de casi dos siglos

La marca Yale nació en la década de 1840 de la mano del ingeniero mecánico Linus Yale Jr., quien heredó de su padre, Linus Yale Sr., un taller en Newport (Nueva York), dedicado a la fabricación artesanal de cerraduras de alta seguridad para bancos.

Linus hijo tras recibir el taller de su padre en New York, amplió la idea y empezó el camino hacia le éxito rotundo que aún tiene a la marca como líder mundial del sector. Mejoró significativamente los diseños y se convirtió en el experto en cerrajería más importante de su época. Inventó las cerraduras de combinación bancarias y, en 1865, patentó su creación más trascendental: la cerradura de cilindro con pasador y llave pequeña y plana, que sigue siendo la más utilizada en el mundo hoy en día.

En 1868, Yale se asoció con John Henry Towne y su hijo, Henry Robinson Towne, para fundar Yale Lock Manufacturing Company. Respaldada por sus patentes y gran prestigio, la empresa se expandió rápidamente e introdujo su exitosa línea de candados en 1879. Durante el siglo XX, la compañía consolidó su presencia global mediante adquisiciones y alianzas estratégicas con marcas como Guli, Seguros Chubb, Parkes y CE Marshall, convirtiéndose en un referente mundial.

El panorama actual del gigante de la seguridad

En 2023, la operación de Yale en los Estados Unidos fue adquirida por la compañía Fortune Brands Innovation por un valor de USD 800 millones. No obstante, en el resto del mundo, incluyendo a Colombia, Assa Abloy se mantiene como el dueño oficial, fabricante y distribuidor de todo el portafolio de seguridad residencial y comercial de Yale.

La multinacional sueca ha crecido de manera constante a través de una fuerte estrategia de adquisiciones globales, además de los candados Yale, cuenta con marcas como Medeco, Phillips y Brüken. Opera en más de 70 países con 63.000 empleados con ventas de 13 millones de euros, US$15,07 millones.

El mayor accionista de Assa Abloy es la firma de inversión AB Latour, controlada por la familia Douglas, la cual posee el 9,5% del capital accionario y el 29,4% de los derechos de voto. Los hermanos Carl y Eric Douglas (con fortunas estimadas en USD 5.700 millones y USD 5.400 millones) son miembros del consejo de administración de Latour AB e hijos del fallecido aristócrata y multimillonario Gustaf Douglas. La familia también tiene una participación del 12,1% en Securitas AB y destaca como los mayores terratenientes de Suecia.

Carl y Eric Douglas son los hijos del conde Gustaf Douglas fundador de un emporio en seguridad y tecnología. Poseen importantes participaciones en Securitas AB y Assa Abloy

Se calcula que una de cada diez cerraduras e instalaciones de seguridad en el planeta utiliza tecnología de Assa Abloy. A nivel global, la multinacional emplea a más de 64.000 personas en más de 70 países bajo un modelo de negocio altamente descentralizado, liderado por su CEO global, Nico Delvaux. En Colombia, bajo la dirección general de José Luis Tovar, la compañía genera 151 empleos directos y 30 indirectos.

Anuncios.

Anuncios..