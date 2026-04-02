- Estas son las 5 Localidades de Bogotá donde más han ocurrido robos a viviendas en Bogotá en 2026

Las Localidades de Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Barrios Unidos son las más afectadas entre los meses de enero y febrero: se han registrado más de 1.100 hurtos

Ojo, tenga mucho cuidado si va a salir de Bogotá en esta Semana Santa, porque los robos a viviendas en la ciudad están a la orden día y los dueños de lo ajeno permanecen al acecho, esperando que usted deje la casa sola.

De acuerdo con los registros entregados por la Policía Metropolitana de Bogotá, encargada de encender las alarmas, solo en los meses de enero y febrero de 2026 se han reportado más de 1.100 robos a residencias en la capital del país, lo que indica que hubo un incremento en los hurtos a viviendas en un 12,3 % con respecto al mismo periodo en 2025.

Según los datos entregados por la policía, las localidades más afectadas por este tipo de delitos son: la Localidad de Suba con 84 casos, la Localidad de Usaquén con 69 casos, la Localidad de Kennedy con 53 casos, la Localidad de Engativá con 52 casos y la Localidad de Barrios Unidos con 36 casos, donde se concentra el mayor número de hurtos a residencias. Los días en que más ocurren los robos son los viernes y los sábados en horas nocturnas.

En estos dos primeros meses de 2026, los delincuentes han identificado a grupos de personas específicas para cometer los robos. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el 16 % de los hurtos se han presentado en viviendas donde habitan personas de la tercera edad; los delincuentes, aprovechan la ocasión que los propietarios dejan la vivienda solo por varios días para salir de vacaciones tiempo en el cual se cometen los robos.

Con el fin de reducir el delito en estas localidades, la policía ha insistido en el incremento de los frentes de seguridad, en instalar más cámaras, alarmas, tener mejor vigilancia y no dejar la casa sola por mucho tiempo. De acuerdo con la información de las autoridades, en Bogotá se presentan 20 hurtos a viviendas diarios.

Desde el Concejo de Bogotá, el concejal del Partido Alianza verde Julián Rodríguez Sastoque dijo que los bogotanos se sienten abandonados por las autoridades en las localidades mencionadas. Según el cabildante, el alcalde Galán ha fracasado en su política de seguridad y no ha sido fortalecida la estrategia de seguridad en las comunidades.

Anuncios..