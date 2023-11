La historia de la vida real que inspiró la canción Mi venganza de Alzate. ¿A quién le pasó?

Lo más sorprendente no es la anécdota detrás de esta exitosa composición, sino lo que un hombre puede hacer por despecho

No todas las canciones de despecho son basadas en hechos reales, por ejemplo, muchos artistas de popular o de otros géneros musicales han compuesto canciones que hacen que el oyente piense que se están por pegar un tiro, cuando en realidad tienen una familia estable desde hace años. Pero la música también es un canal para desahogarse y contar frustraciones, incluso cuando se trata de anécdotas verdaderas; pero que no son nuestras, sino de la gente que queremos. Esto fue lo que ocurrió con Mi venganza de Alzate.

Esta canción que el músico lanzó en 2020, en compañía de Yeison Jiménez, habla del momento en que un amigo suyo se enteró que su esposa le era infiel. Lo sorprendente no fue esta revelación, sino la actitud que tomó su amigo al respecto. Él iba a seguir como si no se hubiera enterado de nada, ella no se merecía saber que la habían pillado.

Entonces el título Mi venganza termina teniendo dos significados, por un lado, el amigo se vengaba de su pareja al no darle el gusto de que ella supiera que había roto su corazón. Pero también, en una de las frases, Álzate se mete en la piel de su amigo para cantarle: “sí perdono, renuncio al derecho que tengo de vengarme y no va a pasar”.

Conociendo esta historia se entiende mejor la frase “no sabrán de donde viene mi venganza”.

La historia de esta canción la contó Alzate en un TikTok que subió hace tiempo atrás, pero la canción sigue siendo tan pedida en los bares y las cantinas de Colombia que este video corto sigue viralizándose en redes sociales.

