Estos son los 9 negocios de Yeison Jiménez que le dan mucho dinero por fuera de la música

La música no es lo único que le da muchos millones, cuenta con empresas que han prosperado al punto en que se da lujos de no creer

Este cantante de música popular, se ha caracterizado por llevar una carrera musical bastante estable y que día a día va en ascenso, incluso, es uno de los artistas con mayor influencia en la actualidad. Gracias a la fama adquirida y el cariño de sus seguidores, este joven que viene de un pasado de pobreza no solo se ha enfocado en obtener ganancias de su música. Estos son los negocios de Yeison Jiménez que le están proporcionando bastante dinero.

Y no es poco, tiene hasta el momento nueve empresas con las que ha desarrollado su faceta de empresario. En una entrevista con un medio nacional, La República, el cantante de música popular habló de cada una. Empezando por sus inicios, su familia vendía en la plaza de mercado y eso hizo que Yeison, tuviera una visión sobre los negocios, el movimiento del sector de la agricultura y el intercambio de bienes y servicios.

Su primer paso como empresario lo dio en el 2013, nada más y nada menos que en el sector de la construcción, su empresa se llama Promotora de Inversiones Yeiluz, en un principio hizo algunas casa y apartamentos pequeños, pero su negocio creció y fue próspero, ahora hace hoteleS, conjuntos residenciales y muchas cosas más.

Todo está compilado en su grupo empresarial YJ Company, allí se cobijan sus nueve empresas, van desde una línea de gorras, construcción, apicultura, el agro, inmobiliario; un criadero de caballos; hoteles, discotecas, y compañías de transporte. Las cifras son bastante buenas y por eso alejarse de la música no lo afectará en lo absoluto. Lo que demuestra que está allí por amor a su pasión que es cantar y subirse al escenario.

Sus ganas de emprender y crear empresa en este país lo han llevado a brindarle trabajo a muchas personas, hasta 2022 tenía un total de 120 empleados. Incluso, los costos fijos de su holding eran de $182 millones mensuales. Además, recientemente abrió un nuevo negocio, se trata de 'Tu óptika', tiene tres sedes para la venta de gafas en Bogotá y online a nivel nacional. Duró ocho años desarrollando este nuevo negocio, la idea es ofrecer lentes a la media y que sean medicados, lo innovador es que tiene diseños bastante llamativos que se ven como gafas de sol mientras ayudan con la enfermedad de los ojos.

Gracias a esta abundancia, Yeison Jiménez, también se ha dado varios lujos que para muchos son excéntricos. A través de su redes sociales, especialmente de sus historias, donde acostumbra interactuar con sus seguidores, ha contado que tiene un caballo, un reloj hecho con partes del Titanic. Así mismo, mencionó que tiene unos tenis Balenciaga y una cría de yegua. Todas estas adquisiciones son de muy alto valor.

Sin contar los lujosos vehículos que ostenta, también ha exhibido en sus redes una camioneta de la marca Mercedes Benz de referencia G63, la cual puede superar los $400 millones de pesos colombianos. Además, de otro Mercedez Benz, pero no cualquier referencia, sino el popular AMG; este automóvil podría estar valuado en más de $300 millones de pesos.

Pero no todo es color de rosa, el artista habría adquirido dos propiedades hace un buen tiempo, por las que pagó alrededor de $1.600 millones, una cifra elevada. Este montó lo invirtió con el fin de adquirir una bodega y un apartamento, pero ¿cuál es el lío?. A pesar de haber hecho los pagos, a día de hoy, la SAE no le ha respondido por esto, pues ni siquiera puede ingresar a sus propiedades. Circunstancia que ha día de hoy no ha vuelto a esclarecer publicamente.

Más allá del éxito de su música, sus nueve empresas o su abundancia financiera, Yeison Jiménez, es un ejemplo de resiliencia e inteligencia financiera. Un colombiano que muchos llamarían ‘de a pie’, porque viene desde abajo y se ha esforzado por salir adelante en todos los aspectos. También en tratar de tener una buena relación con Dios y recientemente estrenó un sencillo con el cantante cristiano Alex Campos.

