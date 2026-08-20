El gran problema que la Selección Colombia deberá corregir si quiere ganar la Copa América 2028

El equipo, que aún lamenta la temprana eliminación en los octavos de final del Mundial contra Suiza, espera mejorar el segundo puesto de la Copa América 2024

Aunque ya pasó más de un mes desde que el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá terminó, la eliminación de la Selección Colombia en octavos de final contra Suiza aun duele entre el pueblo colombiano.

La ‘Tricolor’ cerró su participación el 7 de julio, en Vancouver, tras caer 4-3 en la tanda de penales frente a los helvéticos, en un partido disputado ante más de 50 mil espectadores en el BC Place. El equipo de Néstor Lorenzo llegó invicto hasta esa instancia y solo había recibido un gol en todo el torneo, algo que refleja el nivel defensivo mostrado, pero también dejó en evidencia un problema que arrastró durante toda la Copa: le faltó gol.

Colombia anotó apenas en tres de sus cinco partidos, y esa falta de contundencia terminó pasando factura justo cuando más se necesitaba.

Una eliminación que dolió por lo cerca que estuvo

El partido ante Suiza terminó 0-0 tras 120 minutos de un duelo tácticamente muy trabado, con Camilo Vargas sosteniendo el resultado con varias atajadas clave.

En la definición desde los once metros, los fallos de Jáminton Campaz y Dávinson Sánchez resultaron decisivos, mientras que el arquero suizo Gregor Kobel también le tapó el remate a Cucho Hernández. James Rodríguez, sustituido en el segundo tiempo, y Luis Díaz, muy vigilado por la defensa helvética, no lograron desequilibrar un partido que se definió por milímetros.

Lo que viene para la Selección Colombia: la mirada puesta en 2028

Con la eliminación ya asimilada, la conversación en Colombia gira ahora hacia la próxima Copa América, prevista para 2028, un torneo que llegará con nuevas caras y algunos recambios generacionales en el plantel.

Néstor Lorenzo reconoció después del partido que al equipo le faltó eficacia y que hace falta reflexionar sobre varios aspectos antes del próximo gran torneo. La base de jugadores acostumbrados a competir a alto nivel en sus clubes sigue siendo un punto a favor, y el reto pasa por resolver justamente lo que faltó en Norteamérica: encontrar gol de manera más regular ante rivales de bloque cerrado, y permitir que el tiempo diga si el proceso de Lorenzo logra dar ese paso que todavía falta.

El mercado de apuestas ya se mueve

Tras el Mundial, algunos operadores no tardaron en abrir las primeras líneas relacionadas con el futuro de la selección, aunque todavía de forma limitada, ya que la Copa América 2028 queda lejos en el calendario. En Colombia, seguir de cerca cómo evolucionan estos mercados suele ser útil tanto para los aficionados como para quienes gustan de apostar con información actualizada; para eso conviene revisar directamente las casas de apuestas colombia que empiezan a ofrecer las primeras cuotas de cara al ciclo que se abre ahora.

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