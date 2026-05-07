- Cuál es el pueblo colombiano reconocido por ser el más cervecero ¿Qué se puede hacer allí?

Cerca de Villa de Leyva, este pequeño municipio convirtió la cerveza en su cotidianidad, una tradición que mezcla campo y conversaciones de tienda

Hay rincones de Colombia donde la gente prefiere acompañar el almuerzo o el final de la jornada con una buena cerveza y no con una copa de vino. Aunque la cerveza no es una bebida autóctona del país, sí terminó convirtiéndose en la compañera ideal de millones de colombianos después del trabajo o en las reuniones entre amigos. De hecho, muchas marcas han aprovechado esa conexión emocional para impulsar sus ventas. Sin embargo, hay lugares donde no hacen falta campañas, eslóganes ni estrategias publicitarias: allí, simplemente, la gente disfruta tomarse una buena “pola”.

Ese es el caso de Sáchica, un pequeño municipio boyacense donde la cerveza terminó convirtiéndose en parte de la cotidianidad y de la identidad local. Más que una bebida, para muchos habitantes representa un ritual que acompaña las conversaciones de plaza, el descanso tras las labores del campo y la tradición de compartir.

Le contamos cómo llegar hasta este curioso rincón de Boyacá y qué otros atractivos puede disfrutar en uno de los pueblos más llamativos de la región.

Cómo llegar al pueblo colombiano más cervecero

La ruta parte desde Bogotá, en un recorrido relativamente corto de unas tres horas por carretera hacia el norte del país. El destino está ubicado en Boyacá, muy cerca de Villa de Leyva, por lo que muchos viajeros aprovechan para complementar el trayecto visitando ambos lugares.

Al llegar a Sáchica, el ambiente deja claro rápidamente que la cerveza es protagonista. Después de largas jornadas en los cultivos, es común ver a trabajadores y habitantes reunidos en las tiendas o en los alrededores de la plaza principal compartiendo una cerveza fría. Pero no se trata necesariamente de excesos o fiestas descontroladas; más bien, es una costumbre profundamente arraigada, una forma de socializar y cerrar el día entre vecinos y amigos.

Con el paso de los años, esa tradición terminó convirtiéndose en parte de la identidad cultural del municipio, algo tan representativo como las partidas de tejo o las reuniones en las tiendas del pueblo.

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Por ahora, Sáchica no cuenta con una gran ruta turística enfocada exclusivamente en la cerveza, ni tampoco con una fuerte apuesta por la cerveza artesanal. Sin embargo, quienes quieran vivir esta experiencia solo necesitan recorrer sus calles y detenerse en alguno de los negocios alrededor de la plaza principal, donde la conversación y la “pola” hacen parte del paisaje cotidiano.

Aun así, algunos operadores turísticos como BOHIO Travel o Aborigen Turismo Cultural ya ofrecen recorridos que permiten conocer de cerca las tradiciones del municipio, combinando gastronomía, historia y actividades culturales que le dan un valor mucho más profundo a la experiencia.

Además, existen city tours guiados con los que es posible conocer mejor la historia del territorio y entender cómo este pequeño pueblo boyacense logró construir una identidad tan particular alrededor de sus costumbres.

Las maravillas que ofrece Sáchica a sus visitantes

Pero Sáchica no vive únicamente de la cerveza y las reuniones en la plaza. El municipio también guarda varios atractivos naturales y culturales que lo convierten en un destino muy especial para quienes buscan escaparse de la rutina.

Uno de sus mayores tesoros está en las orillas del río Sáchica, donde todavía pueden encontrarse pinturas rupestres que representan rostros y elementos de la naturaleza, dejando ver parte de la historia ancestral de la región.

Una de las obras rupestres en Sáchica. Foto: GoBoy.

También están las termales de azufre, conocidas por sus propiedades relajantes y terapéuticas, un plan ideal para quienes buscan descansar en medio de los paisajes boyacenses.

Entre miradores, parques naturales y calles tranquilas, la visita suele complementarse con uno de los lugares más famosos de la zona: la icónica Casa Terracota, considerada una de las construcciones de cerámica más grandes del mundo y uno de los sitios más fotografiados de Boyacá.

Sáchica. Foto: GoBoy.

Por todo esto, Sáchica termina siendo mucho más que un pueblo donde la gente disfruta tomarse una cerveza. Es un destino donde las tradiciones siguen intactas, donde el tiempo parece ir más despacio y donde la cotidianidad misma termina convirtiéndose en el mayor atractivo para quienes llegan buscando algo diferente.

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