La gran empresa china que trajo las mega grúas con las que operará Puerto Antioquia

Con estas megaestructuras, fabricadas por la empresa china Qingdao Haixi Heavy-duty Machinery Co., Ltd (HHMC), expertos mundiales en maquinaria para puertos, se busca fortalecer la operación de cargue y descargue, uno de las últimos detalles que estaban pendientes de llegar para la puesta en marcha de las operaciones de Puerto Antioquia que no fue construido en tierra firme.

El gerente, el caleño Andrés Felipe Bustos Isaza, ingeniero de la Universidad del Valle, que lidera el proyecto, esperó las grúas que llegaron al puerto después de tres meses de trayecto por vía marítima, las cuales son conocidas como grúas Ship to Shore (STS), lo que quiere decir que tienen la capacidad de cargar y descargar contenedores directamente de los barcos al muelle. Estas en particular pesan 1.541 toneladas y pueden levantar hasta 80 toneladas a una altura máxima de 54 metros.

La empresa a la que se le compraron las grúas y que además fue la encargada de traerlas fue Qingdao Hisea Heavy-duty Machinery Co., Ltd (HHMC), una compañía estatal el gobierno del Partido Comunista chino y que le pertenece a la aún más grande multinacional China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Esta se dedica al diseño y la fabricación de maquinaria de carga portuaria.

Al frente tiene a Deng Zhenshan, quien ocupa un alto cargo dentro del Partido Comunista

Se trata de una compañía de una gran dimensión y con mucha importancia para el gobierno chino, que le dispuso una sede de 510.000 metros cuadrados, de los cuales 300.000 metros cuadrados corresponden a talleres y 210.000 metros cuadrados a zonas de montaje, donde se fabrican todo tipo de grúas que posteriormente van a parar a puertos de todo el mundo.

Esta compañía es uno de los bastiones con los que el gobierno chino, en cabeza de Xi Jinping, lleva a cabo su estrategia de tener presencia en puertos estratégicos de todo el mundo, como es el caso de Puerto Antioquia, el cual, a pesar de que aún no entra en operaciones, se espera sea clave para el transporte de carga por el océano Pacífico. Parte de este plan se vio reflejada en la construcción y gestión del puerto de Chancay en Perú, uno de los más importantes de América Latina.

Puerto Antioquia es una gran iniciativa a la que le han apostado diversos representantes del sector privado, quienes pretenden conectar al Urabá con el resto del mundo y, entre otras cosas, potenciar las exportaciones de banano y otras frutas que se dan en esa región.

