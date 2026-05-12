- La gigante británica que trae a Colombia los carros eléctricos de lujo de la marca china XPENG

La firma que maneja Mercedes-Benz y Subaru apostará ahora por autos que mezcla lujo, inteligencia artificial y tecnología de última generación

Con más de 10 años de experiencia en Colombia, la gigante británica Inchcape hizo un anuncio que deja clara su apuesta por la movilidad sostenible y el segmento premium de vehículos eléctricos. La compañía, que actualmente maneja en el país marcas como Mercedes-Benz, Smart, Suzuki, Land Rover y Subaru, decidió sumar a su portafolio una de las marcas chinas que más viene creciendo en el mundo tecnológico y automotor: XPENG.

Inchcape hizo un anuncio que deja clara su apuesta por la movilidad sostenible y el segmento premium de vehículos eléctricos. La compañía, que actualmente maneja en el país marcas como Mercedes-Benz, Smart, Suzuki, Land Rover y Subaru, decidió sumar a su portafolio una de las marcas chinas que más viene creciendo en el mundo tecnológico y automotor: XPENG.

La marca china que nació para mezclar carros e inteligencia artificial

XPENG es una compañía relativamente joven. Fue fundada en 2014 por Xia Heng y He Tao con una visión muy distinta a la de otros fabricantes tradicionales: crear vehículos capaces de funcionar como verdaderos centros tecnológicos sobre ruedas

Los fundadores de XPeng: He Tao, He Xiaopeng y Xia Heng

La empresa logró crecer rápidamente gracias al respaldo financiero de figuras importantes del ecosistema tecnológico chino. Entre ellos aparece He Xiaopeng, antiguo ejecutivo de Alibaba Group y quien terminó dándole nombre a la marca. También recibió apoyo de Lei Jun, fundador de Xiaomi.

Actualmente, la compañía cotiza tanto en la Bolsa de Nueva York como en la Bolsa de Hong Kong, una jugada que fortaleció su presencia internacional y le permitió expandirse hacia Europa, América Latina, Oriente Medio y el Sudeste Asiático.

Nicolás Muñoz liderará la marca Xpeng en Colombia

En Colombia, el encargado de liderar esta nueva etapa será Nicolás Muñoz, un hombre con más de ocho años de experiencia dentro de Inchcape que ha ocupado distintos cargos en la organización. El ejecutivo es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y también tuvo un paso por Citibank Colombia.

La guerra por controlar un mercado dominado por BYD y el auge de Tesla

Claro que esta marca llega con una misión compleja de abrirse camino en un mercado que hoy, está liderado por otras empresas, como es el caso de BYD. En 2025 BYD logró un hito histórico en el país al matricular un total de 10.902 vehículos, creciendo más del 100%. Por su parte, Tesla que lleva menos de un año en el país, ya ha conseguido meter uno de sus modelos entre los más vendidos del país.

Cifras y números que respaldan el crecimiento de ambas marcas que hoy líderan este mercado, aunque claro que hay otros actores que también han buscado brillar en este segmento.

Los carros con los que XPENG quiere conquistar Colombia

La llegada de XPENG al país se hará inicialmente con dos modelos premium cargados de tecnología y enfocados en un público bastante selecto. El G6 y G9-

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Modelo G6.

Pero más allá de las cifras, el verdadero foco de estos vehículos está en la tecnología. Ambos incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, cámaras 360° de alta definición, modo centinela para vigilancia permanente del vehículo y múltiples funciones que pueden ser controladas desde el celular.

Además, integran sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar órdenes de voz y automatizar funciones que normalmente requieren interacción manual del conductor o acompañante.

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