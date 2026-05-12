- La ferretería manizaleña Sumatec pasó a manos de Homecenter tras 68 años como empresa familiar

Sodimac controlada por el Grupo Corona, se hizo a la empresa fundada por Jesús Villegas y en su plan de consolidación suma 13 tiendas a una red de 42 sucursales

El panorama del comercio de materiales y herramientas en Colombia ha visto una consolidación importante con la integración oficial de Sodimac Colombia y la reconocida firma manizaleña Sumatec. La operación se concretó mediante la adquisición de un porcentaje mayoritario de las acciones de Sumatec por parte de Sodimac, propietaria de las tiendas Homecenter y Constructor. Con este movimiento, los 13 puntos de venta de Sumatec especializados en herramientas profesionales e industriales a nivel nacional se sumarán a la red de 42 sucursales que ya opera el gigante del retail en el país.

Esta unión representa un hito financiero de gran envergadura, considerando que Sodimac registró ventas por 6,94 billones de pesos en 2025, mientras que Sumatec reportó ingresos por 350.000 millones de pesos en el mismo periodo. Sumatec, una empresa con una trayectoria que se remonta a 1957, fue fundada originalmente como la Casa del Tornillo por Jesús Villegas y Bernardo Velázquez.

Un negocio entre familias

En 1965 los socios se independizaron y cada uno abrió su propia sucursal en distintas ciudades, Jesús en Manizales y Bernardo en Armenia. Jairo y Hernán, los hijos mayores de Jesús Villegas y su esposa Marina Velásquez, tomaron las riendas de la empresa familiar en los años 80 y comenzaron su expansión por diferentes ciudades. En su crecimiento, la empresa cambió de nombre al actual Sumatec, y el hijo menor, Oscar, asumió la gerencia en 2003 a petición de sus hermanos.

A Oscar Villegas se le debe la expansión nacional mediante compra de almacenes como Gutemberto en Bogotá, Disprova en Ibagué y Soldeseg en Barrancabermeja y Bucaramanga, más la apertura en diferentes ciudades del país. La tercera generación familiar, representada por Irene Echeverri Villegas y vinculada a la empresa desde 2007, asumió la gerencia entre 2019 y 2025, años durante los cuales continuó el crecimiento con la apertura en Paloquemao del centro ferretero más grande del país, y el inicio de operaciones en Panamá y Costa Rica.

Óscar Villegas pasó entonces a la dirección general de Grupotec SAS, el holding que abarca 15 empresas incluida Sumatec, más otras como Flexco, que produce mangueras para uso industrial desde hace más de 40 años, París Constructor, Pintex, Pintunal, Ferricentro, Entremes y Noatec. Este año, los herederos de Jesús Villegas han concretado el acuerdo de la empresa matriz del grupo, Sumatec, con Sodimac Colombia cuyo mayor accionista es el Grupo Corona.

Por el lado de Sodimac, el control mayoritario pertenece a la Organización Corona, el conglomerado industrial de la familia Echavarría que ha liderado el sector cerámico en Colombia desde mediados del siglo pasado, cuando Gabriel Echavarría Misas adquirió una pequeña fábrica de lozas en Caldas, Antioquia. La segunda generación liderada por los hermanos Hernán, Elkin, Norman y Felipe Echavarría Olozaga, creó la Organización Corona que se expandió a nivel nacional e internacional. La empresa es propiedad de los descendientes de la familia Echavarría Olózaga.

En 1994, la familia chilena Del Río, dueños de Sodimac, inició la internacionalización de su empresa de productos de construcción mediante una alianza con la familia Echavarría y su Grupo Corona. En 2003, Falabella, propiedad de la familia chilena Solari, se fusionó con Sodimac y de este modo la sociedad Home-Center quedó en manos del 51 % que tenía la familia Echavarría, y un 49 % a cargo del Grupo Falabella.

La adquisición de Sumatec se produce poco después de un movimiento en el acuerdo de los Echavarría con sus socios chilenos. En junio de 2025 la familia Echavarría vendió a la familia Solari su participación directa en Falabella por una cifra cercana a los 159 millones de dólares, haciendo uso de una opción de salida voluntaria. Aquella decisión tuvo un propósito claro: concentrar todos sus esfuerzos y capital en el mercado de materiales de construcción y herramientas, una apuesta que hoy se materializa con esta compra estratégica por parte de Sodimac Colombia.

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