- Los viajes de Petro a Oriente Medio dieron frutos y ahora Qatar Airways volará desde El Dorado

Con escala en Caracas, dos rutas semanales y oficina en Doha, se concreta la llegada de la aerolínea emiratí que ahora partirá desde Bogotá con llegada a Doha

Lo que para muchos sectores de la oposición fue motivo de burla y crítica durante las visitas oficiales del presidente Gustavo Petro a los Emiratos y Qatar, hoy se traduce en la noticia aérea más importante para el país en la última década. El próximo 22 de julio de 2026, los imponentes Boeing 777-200LR de Qatar Airways tocarán pista en El Dorado, confirmando que la estrategia de mirar hacia el mundo árabe no era un asunto de "turismo presidencial", sino una jugada de alto calibre comercial.

Petro en su visita a Qatar.

La llegada de este gigante, reconocido mundialmente por su lujo y su premiada clase ejecutiva Qsuites, es el resultado directo de una filigrana diplomática que tuvo su punto de quiebre en febrero de 2025. En aquella visita oficial a Doha, Petro no solo estrechó manos, sino que consolidó el acuerdo de "Cielos Abiertos", una herramienta legal que agilizó los trámites ante la Aerocivil y que hoy permite que Colombia rompa su dependencia histórica de las rutas hacia Norteamérica y Europa.

La carambola diplomática con Caracas

Un detalle revelador de esta operación es la inclusión de Caracas en el itinerario. Bajo el número de vuelo QR783, la ruta conectará Doha con Bogotá y la capital venezolana dos veces por semana (miércoles y domingos). Esta escala técnica y comercial no es fortuita; fue posible gracias a la mediación de la Casa de Nariño, que logró elevar la rentabilidad del trayecto para la aerolínea catarí al unificar dos mercados estratégicos del norte de Sudamérica.

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Para el Gobierno, este aterrizaje valida la apertura de la Embajada de Colombia en Qatar realizada en noviembre de 2025. Sin esa presencia diplomática permanente, la gestión de slots (turnos de despegue y aterrizaje) y la coordinación de seguridad aeroportuaria habrían tomado años en concretarse. Hoy, lo que se tiene es un puente de oro que conecta a los empresarios y turistas colombianos con los principales nodos logísticos de Asia y Oceanía sin pasar por los filtros tradicionales de los países del norte.

Inversión que llega en avión

Pero la llegada de Qatar Airways es solo la punta del iceberg de un acuerdo mucho más ambicioso. La gestión de Petro ha logrado posicionar al país como un destino clave para el capital catarí, que ya tiene puestos los ojos en proyectos de infraestructura hídrica, educación y turismo de naturaleza. La idea de fondo es clara: diversificar los socios comerciales y atraer a los "petrodólares" hacia la biodiversidad colombiana.

Al final del día, los Boeing de Qatar Airways traen algo más que pasajeros; traen la validación de una política exterior que decidió apostarle al mundo árabe. Mientras los críticos contaban las millas de vuelo del presidente, la diplomacia colombiana estaba cerrando el trato que pondrá a Colombia en el radar de los inversionistas más poderosos del planeta. Al parecer, el viaje a Doha sí tenía un retorno de inverión asegurado.

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