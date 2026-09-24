- En qué localidades están viviendo los ancianos con casa propia que no tienen ni siquiera para comer

La Alcaldía encontró casos de abuelos solos, con deudas de servicios y dificultades para comprar alimentos, identificados como pobres ocultos

En Bogotá hay puertas que durante años nadie había tocado. Detrás de algunas, en casas de estratos medios y altos de Teusaquillo, Chapinero o Usaquén, viven adultos mayores que tienen una vivienda, pero no siempre dinero para pagar los servicios, comprar comida o enfrentar solos la vejez. Es la llamada pobreza oculta, una realidad que rompe con la imagen de comodidad de algunos de los barrios tradicionales de la ciudad y que llevó al alcalde Carlos Fernando Galán a salir a buscarlos personalmente, puerta a puerta.

La estrategia ya empieza a dejar rostros y cifras: hasta el 18 de septiembre, Galán había realizado 457 visitas en 14 localidades, identificado 46 personas en posible abandono y activado 396 servicios de atención de esa población. La Alcaldía busca que quienes han quedado aislados puedan entrar a comedores comunitarios, Centros Día, programas de cuidado y transferencias monetarias, mientras amplía la capacidad de atención para una población que, aunque puede tener una casa y vivir en un estrato que no parece vulnerable, enfrenta una pregunta mucho más básica: cómo seguir viviendo cuando los ingresos ya no alcanzan.

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Un alcalde que pasa tocando las puertas de los adultos mayores

Galán puso en marcha la estrategia liderada por él mismo en varias localidades del Distrito, especialmente Teusaquillo. Allí, ha ido tocando puerta a puerta con el objetivo de localizar a más de 20 mil personas de los estratos 3 al 6 que viven en pobreza oculta en Bogotá. Según el mandatario, la idea es identificar a aquellas personas de la tercera edad que viven en estado de abandono, aislamiento y soledad para que puedan ser atendidas por la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud, en cabeza de Roberto Angulo y Gerson Bermont

Además, aseguró que su administración está llegando a atender a poblaciones de varios sectores de la ciudad que nunca habían sido atendidas. El objetivo es conocer de primera mano sus necesidades. Por ese motivo, este año, la Alcaldía de Bogotá amplió a 415 los cupos de cuidados transitorio, a 1.945 los cupos de comunidades de cuidado. Además, abrirá dos centros de atención más en Santa Fe y Tunjuelito con 100 cupos cada uno.

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Las localidades con más ancianos en pobreza oculta en Bogotá

El fenómeno de pobreza oculta en Bogotá es una situación que afecta a adultos mayores de los estratos medios y altos del 3 al 6. Dicha población enfrenta carencias para subsistir, no cuenta con dinero ni para el pago de los servicios básicos y vive en zonas tradicionales de Bogotá. Chapinero, Barrios Unidos, Usaquén, Teusaquillo Antonio Nariño, Puente Aranda, Fontibón, Rafael Uribe, Engativá y Kennedy.

Teusaquillo es la localidad con mayor cantidad de personas en pobreza oculta. Allí, las autoridades han identificado 25.000 personas que viven en condición de vulnerabilidad, mientras que en las localidades de Chapinero y Usaquén se encontraron adultos mayores habitando en casas de estratos altos con deudas grandes de servicios públicos y problemas alimentarios.

Mientras tanto, en Puente Aranda y Barrios Unidos existen casos de adultos mayores que viven solos en arriendo en inquilinatos en casas grandes, mientras que en la localidad de Antonio Nariño la problemática no es distinta: adultos mayores viven sin capacidad económica en cuartos arrendados dentro de grandes viviendas. En Tunjuelito y Santa Fe la situación es similar.

De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Planeación Distrital, en cabeza de Úrsula Ablanque, se estima que alrededor de 171.479 personas viven en condición de pobreza oculta en Bogotá. La gran mayoría están en las ocalidades de Engativá con el 18%, Kennedy con el 15%, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda con 11%, Barrios Unidos con 8%. Les siguen Fontibón y Usaquén, ambas con el 7%.

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