- La empresa que administrará los negocios del bajo puente de la Autonorte con calle 150

La Alcaldía de Bogotá, por medio del DADEP, entregó a Delirio Vibes el manejo del comercio que funciona allí

Bogotá empieza a cambiarle la cara a esos espacios que durante años quedaron debajo de los puentes, entre columnas, concreto y zonas poco aprovechadas. En la calle 150 con Autopista Norte, uno de esos lugares acaba de convertirse en un pequeño corredor comercial con cinco locales, parasoles y servicios de gastronomía, belleza y atención para mascotas, en una intervención que busca que un espacio de 810 metros cuadrados vuelva a tener vida y presencia ciudadana.

El proyecto hace parte de una estrategia del Distrito para recuperar los bajos puentes y convertirlos en lugares más seguros y funcionales. El acuerdo entre el DADEP y Delirio Vibes S.A.S. contempla una inversión de $269 millones durante tres años, de los cuales $60 millones ya fueron destinados a la primera etapa, además de vigilancia por cámaras, mejoramiento de luminarias y mantenimiento del entorno. Este es apenas uno de los 18 espacios que la Alcaldía prevé entregar intervenidos al cierre de 2026.

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Vida comercial y recreativa debajo de los puentes

La empresa será la encargada de administrar los cinco locales comerciales inaugurados bajo el puente de la calle 150 con Autopista Norte. Allí, dispuso parasoles para el disfrute y descanso de la comunidad aledaña al puente peatonal de este sector de la ciudad.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), en cabeza de Lucia Bastidas Ubaté, y la empresa privada Delirio Vibes S.A.S. firmaron una alianza estratégica para la revitalización y el mantenimiento del lugar puesto en funcionamiento por parte de la Alcaldía de Bogotá.

El objetivo es mejorar la seguridad y el espacio público. El acuerdo también incluye la intervención y transformación de 810 metros cuadrados de espacio público, así como el arreglo de las luminarias de la zona.

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Vigilancia por cámaras para la seguridad y le disfrute de los ciudadanos

El lugar contará con un circuito o sistema cerrado de vigilancia por cámaras. Con este nuevo modelo de aprovechamiento económico, la administración del alcalde Galán busca transformar los espacios y sitios subutilizados en zonas seguras, funcionales y sostenibles para el servicio de los bogotanos.

La intervención que está haciendo la alcaldía de Bogotá, a través del DADEP, es parte de la estrategia implementada por el gobierno local para recuperar y transformar los bajo puentes vehiculares y peatonales en lugares más seguros, sostenibles y funcionales.

De ese modo, la administración distrital busca que sean aprovechados económicamente por la ciudadanía. Con la puesta en funcionamiento de este bajo puente peatonal, se completan cuatro que ya están al servicio de los bogotanos: tres vehiculares y uno peatonal. Todos con distintas dinámicas comerciales.

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Los puentes que ya fueron recuperados para los ciudadanos

El primer bajo puente recuperado está ubicado en la calle 53 con carrera 30, en el sector de Galerías. El lugar es administrado por la asociación de comerciantes de CorpoGalerías y las Juntas de Acción Comunal. Cuenta con locales comerciales, peluquería y baños públicos.

Por su parte, el bajo puente de la calle 45 con Avenida NQS cuenta con dinámicas similares a la de otros puentes con locales comerciales y asociado a las comunidades del sector, por medio del IPES y a través de la estrategia denominada “Puentes que unen” de la Defensoría del Espacio Público.

Actualmente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público se encuentra adelantando la intervención de varios puentes de la ciudad en distintas localidades: En la Autopista Sur con Avenida Villavicencio la entidad pretende transformar 4.000 metros cuadrados de espacio público. Allí, construirá baños públicos, una cancha multipropósito, locales comerciales y zona de parqueo.

Además, en el bajo puente de la calle 26 con Avenida Boyacá están interviniendo las luminarias, murales y grafitis artísticos. Igualmente, está siendo rediseñado el bajo puente de la calle 26 con Avenida 68.

Allí, más de 500 metros cuadrados de espacio público están siendo intervenidos con actividades de conservación y embellecimiento artístico con murales de fauna y flora. Las obras en los 18 puentes se entregarán al termino de este año.

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