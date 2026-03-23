- La generosa donación de Japón para que cientos de pequeños municipios tengan una biblioteca propia

El gobierno de Japón acaba de donar $300 millones a la Alcaldía de San Jacinto del Cauca, encabezada por el liberal Oney Hernández, quien estuvo demandado ante el Tribunal Administrativo de Bolívar por presunta doble militancia con el partido de la U. El dinero recibido es para construir una biblioteca de 304 m2 que beneficiará aproximadamente a 5 mil habitantes de La Mojana, al sur de Bolívar.

Aunque no se sabe exactamente cuánto cuesta en total la obra, se estima que el precio ronda los $500 millones. Esta cifra se infiere del modelo de financiación aplicado a las 169 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que Japón ha apoyado desde 2002: el 60 % del valor es cubierto por el gobierno japonés, el 40 % restante por las alcaldías, mientras que el Ministerio de Cultura aporta la dotación bibliográfica y el mobiliario.

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En la firma del contrato estuvo como representante del país asiático, el embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, el alcalde de San Jacinto del Cauca; la ministra de Cultura, Yannai Kadamani; Adriana Martínez-Villalba, directora de la Biblioteca Nacional de Colombia; Juliana Ramírez, coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural del MinCulturas; y Carolina Ethel Martínez, coordinadora de Cooperación y Asuntos Internacionales del MinCulturas.

Durante décadas, el día a día de los sanjacintos transcurrió entre el miedo y la ingenua esperanza de que la violencia no tocara a sus puertas. Pero nadie se salvó. El caluroso pueblo, atravesado por el río Cauca, quedó poblado por miles de cadáveres que no alcanzaron a escapar durante los múltiples combates que sucedían entre paramilitares y grupos guerrilleros a lo largo de la década de los 90.

El paso del tiempo permitió que la gente retornara a sus tierras. Por el río ya no bajan cuerpos sin vida, pero en los sanjacintos quedaron heridas que aún no terminan de cerrar. En medio de ese intento por recomponer la vida, la llegada de la primera biblioteca pública empezó a abrir un camino distinto. Algo impensable hace veinte años. Su construcción se articula con la de la Universidad de los Montes de María, un proyecto que adelanta la Gobernación de Bolívar, liderada por Yamil Arana, y que busca que en esta región marcada por la violencia comiencen a formarse los próximos médicos, ingenieros y humanistas del país.

La biblioteca pública de San Jacinto del Cauca hace parte de un programa de cooperación cultural de Japón en Colombia en el que, para 2018, se habían invertido 13.468.000 dólares exclusivamente en bibliotecas distribuidas por todo el país, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado. Además, la colaboración del país asiático se ha extendido a Centros de Desarrollo Infantil y colegios, entre otros proyectos, con una inversión adicional de 18.140.000 dólares.

Aunque no se tiene registro oficial de cuál fue la primera biblioteca pública que Japón apoyó en Colombia, la prensa nacional registró en febrero de 2004 la firma del convenio para construir la biblioteca de Pinchote, Santander, ubicado a 107 kilómetros de Bucaramanga. En su momento, el acto estuvo presidido por la entonces primera dama, Lina Moreno de Uribe, y el entonces embajador de Japón, Wataru Hayashi, y contó con una inversión total de 2.520 millones de pesos que, además de la biblioteca, incluyeron once centros educativos en diferentes municipios. Durante veinticuatro años el gobierno de japón ha conseguido llegar a los rincones colombianos donde históricamente el Estado colombiano ha llegado tarde, como es el caso de San Jacinto del Cauca. Desde entonces, son más de 150 las bibliotecas públicas construidas bajo este modelo de cooperación.

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