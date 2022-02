¿Cuál de sus novios le pegó a Jessica Cediel?

.Publicidad.

¿Alguna vez has sufrido de violencia de parte de alguna pareja? Le preguntaron recientemente a Jessica Cediel mientras realizaba una interacción con sus seguidores de redes sociales. Sin dar mucho detalle, la presentadora confirmó haber sido víctima de violencia en una relación sentimental. “Contesto esta pregunta porque me parece muy delicada. Tristemente sí me ha pasado, pero quedó en el pasado porque eso nunca en la vida volverá a pasar. Y niñas ustedes tampoco permitan que les pase ni física ni psicológicamente” finalizó con un consejo a sus seguidores sin dar mucho detalle sobre qué pareja le causó daño.

En la misma dinámica, Cediel también habló sobre sus exnovios y los que la buscaron luego de haber finalizado la relación. “¿Que si algún ex me ha buscado? dos me pidieron hijos, matrimonio y perdón. En la buena con todos así se hayan portado mal algunos, y ya chao, pasado pisado”.

