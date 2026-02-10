- La empresa bogotana que le quedó grande y terminó multada por la construcción de la calle 45 vecina a la Jav

El IDU le quitó la obra a los dueños de BELZCON S.A.S. quienes tendrán que pagar una multa de más de $600 millones por no terminar la vía en Chapinero

Por incumplir la ejecución de la obra en la calle 45 (Avenida Francisco Miranda) en Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) multó a la empresa BELZCON S.A.S. y tomó posesión de las obras que esta empresa deja sin terminar en la calle 45, entre las carreras séptima y quinta.

BELZCON S.A.S. solo logró ejecutar el 43,39% en la fase de obra y al término del contrato alcanzó el 90 % de ejecución de las obras en el costado sur y dejó sin construir el costado norte. Por esta razón, el IDU tomó posesión.

Según Orlando Molano, director del IDU, a pesar de los llamados de atención de la interventoría y de la misma entidad, fue evidente la falta de planeación y la mala administración del contratista, que no contaba con el personal suficiente ni con los recursos técnicos adecuados para realizar las obras.

Por esa razón, el IDU inició un proceso administrativo sancionatorio para declarar la caducidad del contrato, el cual se encuentra en etapa probatoria, tras un recurso de reposición interpuesto por BELZCON. Sin embargo, la entidad hizo efectiva la clausula penal por la suma de $4.716.072.356 millones e impuso una multa por más de $600 millones al contratista.

Molano Pérez aseguró que en dos meses se habilitará la vía desde la carrera séptima para tomar la carrera quinta, se hará la ampliación que hizo falta en la carrera quinta y se mejorará la iluminación de la calzada, para abrir al público el acceso en sentido occidente – oriente a vehículos y peatones. Será una solución temporal, mientras se adelanta la estructuración de un nuevo proceso licitatorio para adjudicar de nuevo el proyecto a un operador que lo termine en tiempo no mayor a un año.

La obra de la Avenida Francisco Miranda o calle 45, entre las carreras séptima y quinta, fue planeada hace más de 30 años en el plan de las obras de valorización por beneficio local por parte del Concejo de Bogotá y fue adjudicada a la firma BELZCON S.A.S en 2024 por un valor de $19.678 millones, incluyendo la interventoría. La obra debió ser entregada en el segundo semestre de 2025, cosa que nunca pasó.

La nueva vía tiene 2 carriles por sentido y cuenta con 3,500 metros cuadrados de espacio público e incluye zonas verdes y beneficiará a 50 mil personas de los barrios Pardo Rubio y Chapinero Central en la Localidad de Chapinero.

