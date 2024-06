La fundación con la que la presentadora Johanna Moreno le hace frente a la violencia

No más voces silenciosas se dedica a actividades sociales en defensa de los derechos de sectores vulnerables y nació de una experiencia personal de la presentadora

En el mundo, el color púrpura se ha convertido en el símbolo para que sean rechazados los actos de violencia de género, además de la lucha contra la discriminación femenina. Colombia no es la excepción y gracias a la iniciativa de la Fundación No más Voces Silenciosas, se ha logrado generar un amplio impacto en la sociedad y sobre todo, en el fútbol nacional de la mano de su directora Johanna Moreno.

Fundación No Más Voces Silenciosas: Un faro de esperanza

No más Voces Silenciosas es una entidad sin ánimo de lucro que defiende los derechos e intereses de los sectores vulnerables de la sociedad, en especial de los niños, niñas, adolescentes y madres cabeza de hogar, esto lo hace a través de diferentes actividades sociales, una de ellas es 'La carrera del Amanecer Llanero'.

De acuerdo con Johanna, este carrera nace como una iniciativa para que le pasen cosas bonitas a las personas "desde el amor creo que podemos tener proyectos bonitos como este e ir en la búsqueda de que cambiemos el mundo de uno a la vez".

La edición del 2024 era la segunda que se realizaba, las expectativas que tenían con ella era que las personas que hacen parte de la fundación pudieran vivir la experiencia de estar en un evento profesional, puesta cerrera es la única de Acacías, Meta que cuenta con el aval y certificación de la Federación Colombiana De Atletismo como carrera de calle incluida en el calendario de la Federación y que el recorrido se ajusta a las normas de la WORLD ATHLETICS y la distancia medida no es menor que la distancia oficial de la prueba.

Johanna no sólo es la directora de No más voces silenciosas, sino que además es una reconocida periodista deportiva. La fundación nace de una experiencia personal en la que pudo evidenciar que existen muchas falencias en la institucionalidad y ausencia de preparación por parte de los funcionarios públicos que atienden casos de violencia intrafamiliar y de genero. Con esta institución la presentadora busca hacerle frente a estas carencias, pues asegura que no hay vacíos legales porque las normas y leyes existen para llevar los correctos procesos de este tipo de casos, sin embargo, la falta de preparación hace que esto terminé fracturando a las familias.

"Yo no me voy a quedar en el lamento, ya sé que es sufrir por esto, ya sé que es que la institucionalidad te abandoné, pero voy a ir en esa búsqueda de que eso a tener un cambio".

Uno de los logros que más resalta Johanna Moreno es que este año, en el Estadio el Campín en la fecha 13 de la liga Betplay en el encuentro entre Millonarios y Deportivo Cali se jugó con un balón que no sólo es purpura, sino que además lleva el logo de la fundación No más voces silenciosas.

"Creemos en que todo aquel que reconoce que el balón purpura en el mundo representa el rechazo a las violencia de género se sienta orgulloso y diga ¡cómo así que le cambiaron al fútbol profesional masculino el color del balón!, nunca antes visto en la historia".

La fundación lleva muchos años brindando sus servicios a la comunidad como acompañamiento terapéutico desde lo emocional, acompañamiento jurídico y actividades sociales, sin embargo, desde hace poco más de un año decidieron salir a la luz pública en la búsqueda de poder impactar a muchas más familias "Decidimos salir, mostrarnos a decir que aquí estamos, que esto es lo que nos gusta hacer que ese mensaje de que todo aquello que no es buen trato es maltrato empiece a sembrarse".

Luego de haber sido modelo, Chica Águila y Reina Nacional del Bambuco, Johanna se convirtió en presentadora deportiva, lo que la ha llevado a realizar grandes cubrimientos como los olímpicos en Londres, el mundial de fútbol en Sudáfrica, un mundial de baloncesto en Estambul, entre otros eventos. sin embargo, es contadora publica titulada con diplomado en gestión y finanzas públicas.

Johanna asegura que para poder cumplir sus tres roles; ser mamá, periodista y directora de la fundación elige sacrificarse y no dormir "eliges no dormir con todo el amor del mundo. Tengo claro que quiero ser un reflector de cambio también a través de mi hija porque ella es nueva generación. Creo en las acciones y no en las palabras".