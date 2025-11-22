- El fiasco de la Gran Vía en Barranquilla contratada por Elsa Noguera que llevan 3 años construyendo

Completa 2 años de retraso y el Consorcio Corredor Vial pidió un nuevo plazo con promesa de entrega en junio del 2026 para que Alex Char la inaugure ¿Qué pasó?

Los barranquilleros por años han esperado la construcción de la Gran Vía, una obra clave para la capital del Atlántico, la inversión estimada del proyecto es de 208 mil millones de pesos. El proyecto de la carretera, que conectaría Barranquilla y Puerto Colombia, fue anunciado durante la gobernación de Elsa Noguera en el año 2022.

Noguera antes de llegar a la gobernación del Atlántico fue reconocida por haber saneado las finanzas de Barranquilla

Elsa Noguera, que fue gobernadora del Atlántico entre 2020 y 2023, cuando dio el anunció habló de la importancia de la construcción por justamente descongestionar la ruta que une Barranquilla y Puerto Colombia, dinamizar el comercio entre los dos lugares y dejar como el Atlántico como el departamento mejor interconectado del país. Noguera llegó a la silla de la gobernación con el aval de Cambio Radical, es decir con el visto bueno de Vargas Lleras.

Durante la gobernación de Noguera, quien es sobrina de la actual esposa de Fuad Char, se dio importancia a la canalización de arroyos, levantar parques y estrenar carreteras. Una de las vías anunciadas fue la Gran Vía. El proyecto se compondría de una distancia de 3.55 kilómetros de doble calzada y tres carriles, una ciclorruta, una zona peatonal y dos pasos a desnivel o deprimidos. Las construcciones se dividieron en dos partes, llamadas Unidades Funcionales. Para la primera parte se presentaron un total de ocho propuestas en el proceso.

El primer contratista de la Gran Vía

El contratista encargado fue el Consorcio Vial Barranquilla. El resultado de la unión de tres empresas: Equipos Construcciones y Obras S.A, Constructora Global Ingenieria SAS y Gravas y Concretos SA. El representante legal del contratista es Rafael Fernando Baquero Medina; aunque, el negocio en general pertenecía a la familia Vaquero Medina por controlar el 95% del Consorcio. El contrato firmado en primer lugar fue por un monto de $ 62.402 millones.

Los trabajos comenzaron el 1 de noviembre de 2022, afectando la movilidad de la calzada norte del corredor, sentido Barranquilla- Puerto Colombia, entre el final del puente de la 51B sobre la Circunvalar y la calle 111. La selección de la interventoría se dejó en manos del Invías.

Cuando comenzaron los trabajos la Secretaría de Infraestructura Nury Logreira afirmó: "Esta es una obra que permitirá disminuir los tiempos de viaje y potenciar el turismo del departamento. Todas las inversiones que se han hecho en Puerto Colombia y en la zona costera requieren que podamos tener una conectividad rápida y segura".

Las construcciones del primer trayecto terminaron el año pasado, con el Eduardo Verano en la silla de la gobernación del Atlántico. El Consorcio Vial Barranquilla logró entregar 40.000 metros cuadrados con todos los requerimientos de ley, es decir, se tiene buena iluminación, semáforos activados, espacios para peatones y bicicletas. En otras palabras, se entregó una vía doble calzada de longitud de 1.2 km y un ancho de diez metros, un puente peatonal a la altura del colegio Sagrado Corazón, un deprimido frente a la Uninorte, andenes peatonales, ciclorrutas. La inversión total fue de $77.205 millones.

El gobernador Eduardo Verano junto con el secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris entregaron la primera fase funcional junto con alcantarilla pluvial y sanitaria en diciembre de 2024

En la otra cara de la inauguración, la espera de dos años resultó un dolor de cabeza para los comerciantes, quienes perdieron clientes y más de uno terminó con números rojos, el proyecto aún no termina, en efecto, el segundo trayecto aún no ha sido colocado al publico.

El segundo contratista de la Gran Vía

El constructor seleccionado para el trayecto faltante fue el Consorcio Corredor Vial Unidad Funcional Dos, representado legalmente por César Augusto Caro Pinilla. El Consorcio es el resultado de la unión de las compañías: Mavicon Construcción e Ingeniería 5%, Compañía de Trabajos e Ingeniería Cotraing 50%, y Planeta Proyectos y Obras, 45%. El presupuesto original fue de $ 94 mil millones de pesos.

La obra de adjudicó el 28 de noviembre de 2022, con un acta de inició por 18 meses que fue firmada el 13 de marzo de 2023; sin embargo, el proyecto ha enfrentado varios problemas, que afectaron la fecha de entrega de la carretera. La última fecha hablada para la inauguración es en junio de 2026. En otras palabras, se completara dos años más de espera.

Dentro de las causas de los retrasos, según el consorcio, son por varios motivos: las dificultades para la compra de los lotes donde pasa la carretera, inconvenientes de coordinación entre las empresas de servicios públicos Air-e, Triple A y Gases del Caribe, complejidades en la construcción por un desnivel con fragmentos de rocas grandes, el tráfico del Corredor Universitario la vía nunca ha se cerró del todo y los problemas financieros del contratista. En resumen, existieron sorpresas que afectaron el cronograma de entrega.

Por las demoras los comerciantes han sufrido pérdidas de millones, por las obras se dificulta el acceso a un centro comercial. La mayoría de los clientes son adultos mayores, no son los únicos perjudicados los estudiantes de las universidades del Norte, y los habitantes de la Playa, Villa Campestre I y II les ha tocado esperar.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, mencionó: Esta vía será la columna vertebral del corredor universitario, beneficiando directamente a las 14 instituciones de educación superior que operan en esta zona. Verano llegó a la gobernación del Atlántico con el respaldo del partido Liberal y los apoyos de los Char, y es el político que debería acabar al fin con el proyecto de la Gran Vía.

